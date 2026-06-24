主人公｢僕が行ってどうなる？｣と葛藤→理不尽に責められる女性のため、勇気を振り絞り動き出した結末【作者に聞く】
【漫画】本作を読む
｢ジャンプルーキー！｣にオリジナル漫画を掲載している漫画家の夏野ばな菜(@NatsunoBanana)さん。彼女が描く、自分に自信の持てない青年が価値ある一歩を踏み出す物語『アオハルがはじまる』が話題を集めている。本作の制作秘話について夏野ばな菜さんに話を聞いた。
■殻に閉じこもる青年の変貌
主人公の青井春樹は｢彼女いない歴イコール年齢｣の25歳だ。初恋の相手から｢キモい｣と陰口を言われたことがトラウマになっており、同期からは｢デブでオタクメガネの三重苦｣とからかわれていた。青井は｢デブはどんなに頑張っても見た目で判断されて認めてもらえない｣と決めつけ、自分の殻に閉じこもっていた。
あるとき、青井は営業事務の女性社員が上司から理不尽に罵声を浴びせられている場面に遭遇する。彼女が共有サーバーに格納していたデータが消えたことで責め立てられていたのだ。最初は｢僕が行ってどうなる!?｣と通り過ぎようとした青井だったが、思いとどまって自分でも驚く行動に出る。
■真なるイケメンを描くこだわり
主人公のキャラ設定について夏野ばな菜さんは、｢イケメンとは、見た目だけじゃなく中身が大事ですよね。真なるイケメンを描こう！と思い立ち、何もかもがパーフェクトなイケメンが無双する話ではなく、自分に自信のない主人公が成り上がる話を作ることにしました｣と語る。トラウマなどを考えているうちにキャラが固まり、脳内で声優の声を変換しながらセリフを言わせていたという。
作中で青井がパスワードを｢43452524｣に設定し、上司から｢ポリュビオスとかヘタレか!!｣と言われるおもしろいシーンがある。これは5x5のマス目にアルファベットを配置して数字で表現する｢ポリュビオス暗号表｣に由来する。作中の数字は｢SUKI(好き)｣を意味しており、わかる人にしかわからない暗号だ。
夏野ばな菜さんは現在『SSS』を連載中で、企業漫画や子ども向け学習図鑑の挿絵などの仕事も受けている。本作が気に入った人は、ぜひほかの作品も読んでみてほしい。
取材協力：夏野ばな菜(@NatsunoBanana)
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