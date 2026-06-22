名古屋駅で夏ラーメンフェス6/22～

食べるほど当たる夏麺くじに挑戦！

その蒸し暑さから、食欲も落ち気味になってしまう名古屋の夏、既に始まりかけていますが、そんなときこそ頼りになるのが、さっぱり食べられる冷やし麺です。

名古屋駅構内の人気スポット「名古屋・驛麺通り」では6月22日(月)から8月30日(日)まで「夏ラーメンフェス」を開催します。

同時に、食べた一杯がそのままチャンスに変わる「夏麺くじキャンペーン ～冷たい一杯でもう一度～」もスタート。

これはもう、今年も猛暑が続きそうな夏の名古屋駅ランチ＆ディナーの救世主になってくれそう！

全6店舗が競う夏だけの冷やし麺

対象のラーメンはこちら

「名古屋・驛麺通り」は、札幌や函館、喜多方、和歌山、博多など全国各地の本場の一杯が集結する、名古屋にいながら、様々な味の旅を体験できます。

湯気の向こうにあるのは、思わず笑顔になるひとときと、ふと立ち止まりたくなるやすらぎ。ラーメンを通して日本の魅力を再発見できる、そんな特別な空間です。

今回の夏ラーメンフェスでは、その中の人気6店舗が、暑い季節でも食べやすい冷やし・さっぱり系の限定麺をそれぞれ用意しています。

ラインナップは左上から時計回りに↩️

●一風堂(左上)

太つけ麺

1,090円

●醐りょう(中上)

鯛と昆布香る梅涼麺

1,200円

●蔵まち(右上)

鰹香る冷やし醤油らーめん

1,200円

●きのかわ軒(右下)

焦香(しょうくん)豚しゃぶ油そば

1,200円

●ほくと亭(中下)

焦がし葱香る冷やし味噌らあ麺

1,200円

●しゃち福(左下)

彩夏野菜の冷やし担々麺

1,200円

冷たいスープのキレや麺のコシ、トッピングの工夫など、各店が夏仕様にアレンジした一杯を味わいに、ぜひ足を運んでみてください。

お店ごとに個性が違うので、何軒か日にちを変えて食べ比べてみるのも楽しい！

なお内容は予告なく変更になる場合や、売り切れ次第販売終了となる場合もあるので、ご注意を。

食べた分だけチャンス拡大

夏麺くじのルールをご紹介

そして今回の目玉が、食べるほど当選チャンスが上がる「夏麺くじ」です。

参加方法はとてもシンプルで、対象6店舗で限定麺を1杯注文するごとに、QRコード付きの応募券が1枚もらえます。

応募券に記載されたシリアルナンバーを特設サイトに入力すれば、その場でデジタル抽選に参加できる流れです。

応募券の配布期間は6月22日(月)から8月30日(日)まで。

応募の受付期間は6月22日(月)から9月6日(日)までとなっているので、フェス期間が終わったあとも応募自体は少し猶予があります。

手元に券が残っている人は忘れずに応募しておきたいですね。

最大140名に当たる

嬉しい賞品ラインナップ

気になる賞品は全部で4種類。A賞は応募券5枚で応募でき、名古屋驛麺らーめんパスポートが5名に当たります。

これは名古屋・驛麺通りの全店舗で1回ずつ、1,200円までのラーメンが無料になるという、まさに麺好きにはたまらない一枚です。

B賞は応募券3枚で応募可能な「レンジdeラーメン」が10名に、C賞は応募券2枚で応募できる「オリジナル箸」が50名に、D賞は応募券1枚から応募できる「らーめん1杯無料券」が75名に、それぞれ当たります。

D賞のらーめん1杯無料券は、お好きな1店舗で1,200円までのラーメンが無料になるチケットなので、1杯食べただけでも応募する価値は十分にありそうです。

合計すると最大140名に賞品が当たる計算になります。

名古屋駅から徒歩1分

気軽に立ち寄れる立地◎

「名古屋・驛麺通り」はJR名古屋駅中央改札から徒歩1分という好立地。

仕事帰りや買い物のひと休み、旅行の合間など、ちょっとした時間に冷やし麺で涼みながら、夏麺くじにも挑戦してみては？

一杯ごとに増えていく応募券を見ていると、つい次の一杯も食べたくなってしまうかもしれません。

この夏は、名古屋駅で麺活してみませんか？

イベント名：夏ラーメンフェス

開催場所：名古屋・驛麺通り(名古屋うまいもん通り内)

開催期間：6/22(月)～8/30(日)

開催時間：11:00～22:00(LO21:30)

公式サイト：https://www.jrt-food-service.co.jp/store-cat/ramen/