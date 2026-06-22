Eggs ’n Things「白桃のパンケーキ」登場！ 果実感が楽しめるドリンクや特製ジャークチキンも展開
「Eggs ’n Things」は、6月25日（木）〜7月22日（水）の期間、「白桃のパンケーキ」や「ジャークチキン＆エッグス」など、夏の新作メニューを、全国の店舗で販売する。
【写真】果実感が楽しめる爽やかなスカッシュも！ 夏を彩る新作メニュー一覧
■この季節だけの白桃尽くしな一皿
今回登場するのは、旬の白桃を贅沢に使ったスイーツや、スパイス香る食事メニューなど、夏にぴったりの期間限定メニュー。
「白桃のパンケーキ」は、ごろっとした白桃にコクのある白桃クリームとソースを合わせたパンケーキで、最後の一口まで白桃の豊かな香りが楽しめる。
またドリンクには、白桃の果肉感とトニックウォーターのほろ苦さが大人の味わいの「ピーチトニックスカッシュ」と、芳醇な白桃の甘みと紅茶の香りが広がる「ピーチティー」を用意。
そして、特製スパイスとレモン果汁に漬け込んだチキンを香ばしく焼き上げた「ジャークチキン＆エッグス」は、仕上げにライムを絞ることで、爽やかで奥深い味わいを堪能できる。
さらに、ライムの酸味がすっきりとした「ライムスカッシュ」と「ライムミントスカッシュ」も提供。スパイスの効いた「ジャークチキン＆エッグス」との組み合わせは相性抜群だという。
【写真】果実感が楽しめる爽やかなスカッシュも！ 夏を彩る新作メニュー一覧
■この季節だけの白桃尽くしな一皿
今回登場するのは、旬の白桃を贅沢に使ったスイーツや、スパイス香る食事メニューなど、夏にぴったりの期間限定メニュー。
「白桃のパンケーキ」は、ごろっとした白桃にコクのある白桃クリームとソースを合わせたパンケーキで、最後の一口まで白桃の豊かな香りが楽しめる。
そして、特製スパイスとレモン果汁に漬け込んだチキンを香ばしく焼き上げた「ジャークチキン＆エッグス」は、仕上げにライムを絞ることで、爽やかで奥深い味わいを堪能できる。
さらに、ライムの酸味がすっきりとした「ライムスカッシュ」と「ライムミントスカッシュ」も提供。スパイスの効いた「ジャークチキン＆エッグス」との組み合わせは相性抜群だという。