めんつゆでお店級！ ポリ袋でもむだけ！ 旬のなす＆きゅうり「殿堂入りレシピ」2選
なす、きゅうり、トマト、オクラなど、夏野菜が安く手に入る季節。そんな旬の食材を使って素早く作れるレシピを『クックパッド プラス 2026年夏号』から2品ご紹介します。どちらもクックパッドで「おいしかった」などの “つくれぽ”を1000人以上が投稿した大人気の殿堂入りレシピ。これからの食卓で活躍するはず！
◆めんつゆで簡単！なすの煮びたし
【なすの煮びたし】
【材料（作りやすい分量）】
●なす……3〜4本
＜A＞
・しょうが（薄切り）……2切れ
・めんつゆ（3倍濃縮）……50ml
・砂糖……小さじ1
・水……200ml
【作り方】
1. なすはへたを除き、縦半分に切ってから皮目に斜めに細かく切り込みを入れる。
2. フライパンを熱し、1を皮目を下にして入れ、焼き色がついたら上下を返し、Aを加える。
3. フタをして弱めの中火で10分ほど煮たら火を止め、味がしみ込むまでしばらくおく。
4. 器に3 を盛り、好みでおろししょうが適量（分量外）をのせる。
＜ポイント＞
・しょうがは入れなくてもOK。チューブを使う場合は3cmが分量の目安です。薬味は好みのものをのせてください。
・2倍濃縮のめんつゆを使う場合は、めんつゆは80ml、水は160mlにしてください。
・なすは大さじ1/2の油で焼いてもおいしいです。
・厚揚げ、インゲン、ししとう、ピーマン、干ししいたけなどを加えるのもおすすめです。
◆ポリ袋に入れてもむだけ！！3分で完成！きゅうりの浅漬け
【簡単きゅうりの漬け物】
【材料（3人分）】
●きゅうり……3本
＜A＞
・砂糖、しょうゆ……各大さじ2
・酢……大さじ1と1/2
・和風だしの素（顆粒）……小さじ1〜1と1/2
・塩……小さじ1
・ごま油……好みで約小さじ1
【作り方】
きゅうりは食べやすい大きさの輪切りにしてポリ袋に入れ、A を加えてやさしくもみ込む。
＜ポイント＞
・小口切りにした赤唐辛子1本を加えて辛味をプラスするのもおすすめです。
＜構成／女子SPA！編集部 撮影／奥村暢欣＞
【女子SPA！編集部】
大人女性のホンネに向き合う！をモットーに日々奮闘しています。メンバーはコチラ。X:@joshispa、Instagram:@joshispa
◆めんつゆで簡単！なすの煮びたし
【なすの煮びたし】
【材料（作りやすい分量）】
●なす……3〜4本
＜A＞
・しょうが（薄切り）……2切れ
・めんつゆ（3倍濃縮）……50ml
・砂糖……小さじ1
・水……200ml
1. なすはへたを除き、縦半分に切ってから皮目に斜めに細かく切り込みを入れる。
2. フライパンを熱し、1を皮目を下にして入れ、焼き色がついたら上下を返し、Aを加える。
3. フタをして弱めの中火で10分ほど煮たら火を止め、味がしみ込むまでしばらくおく。
4. 器に3 を盛り、好みでおろししょうが適量（分量外）をのせる。
＜ポイント＞
・しょうがは入れなくてもOK。チューブを使う場合は3cmが分量の目安です。薬味は好みのものをのせてください。
・2倍濃縮のめんつゆを使う場合は、めんつゆは80ml、水は160mlにしてください。
・なすは大さじ1/2の油で焼いてもおいしいです。
・厚揚げ、インゲン、ししとう、ピーマン、干ししいたけなどを加えるのもおすすめです。
◆ポリ袋に入れてもむだけ！！3分で完成！きゅうりの浅漬け
【簡単きゅうりの漬け物】
【材料（3人分）】
●きゅうり……3本
＜A＞
・砂糖、しょうゆ……各大さじ2
・酢……大さじ1と1/2
・和風だしの素（顆粒）……小さじ1〜1と1/2
・塩……小さじ1
・ごま油……好みで約小さじ1
【作り方】
きゅうりは食べやすい大きさの輪切りにしてポリ袋に入れ、A を加えてやさしくもみ込む。
＜ポイント＞
・小口切りにした赤唐辛子1本を加えて辛味をプラスするのもおすすめです。
＜構成／女子SPA！編集部 撮影／奥村暢欣＞
【女子SPA！編集部】
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