彼女候補から除外されてしまう「デート中のとっさの一言」９パターン
デートで会話が弾み始めたら、少しずつ緊張感が薄れていくもの。それ自体は喜ばしいことですが、うっかりガサツな一言を口走って、「こんな女性だったのか…」と幻滅される展開だけは避けたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「彼女候補から除外されてしまう『デート中のとっさの一言』」をご紹介します。
【１】こっそり言えば言うほど、性格の悪さがにじみ出る「キモッ」
「腹黒い一面を見て、一気に気持ちが冷めた」（20代男性）というように、上から目線で誰かを軽蔑するような発言をすると、人格を疑われそうです。なんの指摘もなく黙ってフェイドアウトされるおそれもあるので、ささやき程度の失言でも油断は禁物でしょう。
【２】イラッとしたとき、とっさに口をついて出てしまいそうな「チッ！」
「店員さんに向けた苦々しい表情とセットで、記憶に残ってる」（20代男性）というように、思わず舌打ちしてしまい、取り返しのつかない事態に陥るケースです。愛想笑いでリカバーするのも難しそうなので、うっかりやらないよう注意するしかないかもしれません。
【３】育ちが悪そう…と誤解されてしまう「バカじゃねえの」
「いい歳した女性にあんな口の利き方されたら、百年の恋も冷めますよ」（20代男性）というように、荒っぽい言葉を口にすると、致命的な結果を招きそうです。「いいかげん直さなきゃ」と思っている口癖があったら、本腰を入れて矯正したほうがいいでしょう。
【４】冗談めかした口調でないと、ギョッとされそうな「お前が言うな」
「ウケ狙いかと思って見たら真顔だったから、返す言葉がなかった」（20代男性）というように、相手のことを「お前」呼ばわりしたら、唖然とされて当然かもしれません。照れ笑いなどですぐにその場を取り繕って、重たい空気を一掃したいところです。
【５】そんな聞き方しなくても！と相手をムッとさせてしまう「はぁ？」
「イラついてるように見えて、こっちまで腹が立った」（20代男性）というように、聞き返すときの一言を選び間違えると、印象が急激に悪くなるおそれがあります。この機を逃さず渾身の「キョトン顔」を繰り出して、男性をキュン死させてしまいましょう。
【６】やたらに連発すると、頭が悪そうに見られそうな「ヤバい」
「単なる友達ならいいけど、真剣に付き合うのはキツいでしょ」（10代男性）というように、なんでも「ヤバい」で片付けるのもまずそうです。賢く見られたいかどうかは別として、「話していて楽しい」と思われるよう、リアクションを工夫して損はないでしょう。
【７】あざ笑うような態度だと、高飛車な印象を与えてしまう「フッ…」
「こっちの被害妄想かもしれないけど、バカにされてる気がして…」（20代男性）というように、鼻を鳴らしてクスリと笑うと、あらぬ誤解を招いてしまうようです。まだ親しくない相手との会話では、喜怒哀楽を分かりやすく表現したほうがよさそうです。
【８】俺の話ってそんなに退屈？と男性をガッカリさせてしまう「ふーん」
「相手の反応がだんだん雑になってきて、話す気が失せた」（10代男性）というように、無意識に気のない相づちを返して、男性をシラケさせてしまうケースです。同じ「ふーん」でも、興味津々の顔つきで言えば、不快な思いをさせずに済むでしょう。
【９】ディナーの席で漏らすと白い目で見られてしまう「うまっ！」
「思わず素が出たというか…。意外と口が悪くて失望した」（20代男性）というように、おいしいものを口にしたときに粗野な表現を用いると、お食事デートが台無しになってしまうようです。ここは「おいしい！」と瞳を輝かせるのが正解でしょう。
リラックスしすぎると失言率が増しそうです。ある程度の緊張感は保ちつつ、会話を楽しみましょう。（安藤美穂）
【１】こっそり言えば言うほど、性格の悪さがにじみ出る「キモッ」
「腹黒い一面を見て、一気に気持ちが冷めた」（20代男性）というように、上から目線で誰かを軽蔑するような発言をすると、人格を疑われそうです。なんの指摘もなく黙ってフェイドアウトされるおそれもあるので、ささやき程度の失言でも油断は禁物でしょう。
「店員さんに向けた苦々しい表情とセットで、記憶に残ってる」（20代男性）というように、思わず舌打ちしてしまい、取り返しのつかない事態に陥るケースです。愛想笑いでリカバーするのも難しそうなので、うっかりやらないよう注意するしかないかもしれません。
【３】育ちが悪そう…と誤解されてしまう「バカじゃねえの」
「いい歳した女性にあんな口の利き方されたら、百年の恋も冷めますよ」（20代男性）というように、荒っぽい言葉を口にすると、致命的な結果を招きそうです。「いいかげん直さなきゃ」と思っている口癖があったら、本腰を入れて矯正したほうがいいでしょう。
【４】冗談めかした口調でないと、ギョッとされそうな「お前が言うな」
「ウケ狙いかと思って見たら真顔だったから、返す言葉がなかった」（20代男性）というように、相手のことを「お前」呼ばわりしたら、唖然とされて当然かもしれません。照れ笑いなどですぐにその場を取り繕って、重たい空気を一掃したいところです。
【５】そんな聞き方しなくても！と相手をムッとさせてしまう「はぁ？」
「イラついてるように見えて、こっちまで腹が立った」（20代男性）というように、聞き返すときの一言を選び間違えると、印象が急激に悪くなるおそれがあります。この機を逃さず渾身の「キョトン顔」を繰り出して、男性をキュン死させてしまいましょう。
【６】やたらに連発すると、頭が悪そうに見られそうな「ヤバい」
「単なる友達ならいいけど、真剣に付き合うのはキツいでしょ」（10代男性）というように、なんでも「ヤバい」で片付けるのもまずそうです。賢く見られたいかどうかは別として、「話していて楽しい」と思われるよう、リアクションを工夫して損はないでしょう。
【７】あざ笑うような態度だと、高飛車な印象を与えてしまう「フッ…」
「こっちの被害妄想かもしれないけど、バカにされてる気がして…」（20代男性）というように、鼻を鳴らしてクスリと笑うと、あらぬ誤解を招いてしまうようです。まだ親しくない相手との会話では、喜怒哀楽を分かりやすく表現したほうがよさそうです。
【８】俺の話ってそんなに退屈？と男性をガッカリさせてしまう「ふーん」
「相手の反応がだんだん雑になってきて、話す気が失せた」（10代男性）というように、無意識に気のない相づちを返して、男性をシラケさせてしまうケースです。同じ「ふーん」でも、興味津々の顔つきで言えば、不快な思いをさせずに済むでしょう。
【９】ディナーの席で漏らすと白い目で見られてしまう「うまっ！」
「思わず素が出たというか…。意外と口が悪くて失望した」（20代男性）というように、おいしいものを口にしたときに粗野な表現を用いると、お食事デートが台無しになってしまうようです。ここは「おいしい！」と瞳を輝かせるのが正解でしょう。
リラックスしすぎると失言率が増しそうです。ある程度の緊張感は保ちつつ、会話を楽しみましょう。（安藤美穂）