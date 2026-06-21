「盛りすぎ！どらもっち　あんこ＆ホイップ」（税込 214円）

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　「ローソン」は、6月2日（火）から4週にわたり、お得なキャンペーン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を、全国の店舗で開催中。今回は6月23日（火）より発売される第4弾のラインナップをまとめて紹介する。

【写真】「ツナサンド」もボリュームアップ！　お得な商品ラインナップ一覧

■おにぎりやちゃんぽんも

　今回「超ハッピーすぎ！チャレンジ」第4弾として発売されるのは、価格を据え置いたまま重量を増量した「盛りすぎチャレンジ」や、2つの商品を一度に楽しめる「合わせすぎチャレンジ」など、お得な商品全13種類。

　期間中の店頭では、従来品と比較して総重量が約51％アップした「盛りすぎ！チャーシューマヨネーズおにぎり」をはじめ、ツナサラダを約51％増やした「盛りすぎ！ツナたまごサンド」や、麺重量を約51％多く楽しめる「盛りすぎ！1食分の野菜ちゃんぽん」などが販売される。

　また、あんことクリームを約51％増量した「盛りすぎ！どらもっち　あんこ＆ホイップ」や、クリームを約51％プラスした「盛りすぎ！くちどけショコラクレープ」といったスイーツも展開。加えて、「ギンビス　たべっ子どうぶつ　塩ラムネスポーツドリンク味」、「かむかむシャインマスカット」、「ローソンオリジナル　麦茶」などが内容量を約51％増やして提供予定だ。

　さらに、「あらびきソーセージパン」と「あらびきチョリソーパン」を組み合わせた「合わせすぎ！あらびきソーセージパン＆あらびきチョリソーパン」も登場し、お得なキャンペーンの締めくくりにぴったりな内容となっている。