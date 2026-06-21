ローソン“値段そのまま”増量キャンペーン第4弾まとめ！ 約51％増の「どらもっち」など全13種が登場
「ローソン」は、6月2日（火）から4週にわたり、お得なキャンペーン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を、全国の店舗で開催中。今回は6月23日（火）より発売される第4弾のラインナップをまとめて紹介する。
【写真】「ツナサンド」もボリュームアップ！ お得な商品ラインナップ一覧
■おにぎりやちゃんぽんも
今回「超ハッピーすぎ！チャレンジ」第4弾として発売されるのは、価格を据え置いたまま重量を増量した「盛りすぎチャレンジ」や、2つの商品を一度に楽しめる「合わせすぎチャレンジ」など、お得な商品全13種類。
期間中の店頭では、従来品と比較して総重量が約51％アップした「盛りすぎ！チャーシューマヨネーズおにぎり」をはじめ、ツナサラダを約51％増やした「盛りすぎ！ツナたまごサンド」や、麺重量を約51％多く楽しめる「盛りすぎ！1食分の野菜ちゃんぽん」などが販売される。
また、あんことクリームを約51％増量した「盛りすぎ！どらもっち あんこ＆ホイップ」や、クリームを約51％プラスした「盛りすぎ！くちどけショコラクレープ」といったスイーツも展開。加えて、「ギンビス たべっ子どうぶつ 塩ラムネスポーツドリンク味」、「かむかむシャインマスカット」、「ローソンオリジナル 麦茶」などが内容量を約51％増やして提供予定だ。
さらに、「あらびきソーセージパン」と「あらびきチョリソーパン」を組み合わせた「合わせすぎ！あらびきソーセージパン＆あらびきチョリソーパン」も登場し、お得なキャンペーンの締めくくりにぴったりな内容となっている。
【写真】「ツナサンド」もボリュームアップ！ お得な商品ラインナップ一覧
■おにぎりやちゃんぽんも
今回「超ハッピーすぎ！チャレンジ」第4弾として発売されるのは、価格を据え置いたまま重量を増量した「盛りすぎチャレンジ」や、2つの商品を一度に楽しめる「合わせすぎチャレンジ」など、お得な商品全13種類。
また、あんことクリームを約51％増量した「盛りすぎ！どらもっち あんこ＆ホイップ」や、クリームを約51％プラスした「盛りすぎ！くちどけショコラクレープ」といったスイーツも展開。加えて、「ギンビス たべっ子どうぶつ 塩ラムネスポーツドリンク味」、「かむかむシャインマスカット」、「ローソンオリジナル 麦茶」などが内容量を約51％増やして提供予定だ。
さらに、「あらびきソーセージパン」と「あらびきチョリソーパン」を組み合わせた「合わせすぎ！あらびきソーセージパン＆あらびきチョリソーパン」も登場し、お得なキャンペーンの締めくくりにぴったりな内容となっている。