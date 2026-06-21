パン好き女子の新定番！？“パン専用茶”「ほら、お茶ミルク」で朝ごはんがもっと幸せに

朝はパン派という人に注目してほしい新ドリンクが登場しました。カネカ食品から発売された「いつものパンともっとしあわせ『ほら、お茶ミルク』」シリーズは、その名の通り“パンとの相性”を追求した新発想の「パン専用茶」。近年はパンとコーヒーの組み合わせが定番ですが、「ほら、お茶ミルク」はお茶とミルクを絶妙なバランスでブレンドすることで、パンのおいしさをさらに引き立てることを目指したドリンクです。ラインアップは「鉄観音烏龍茶＋ミルク」と「ルイボスティー＋ミルク」の2種類。いつもの朝食やカフェタイムが少し特別になる、新しいパンのお供をチェックしてみましょう。

香ばしい鉄観音烏龍茶＋ミルク

希望小売価格：267円

「鉄観音烏龍茶＋ミルク」は、香ばしく奥行きのある鉄観音烏龍茶にミルクのコクをプラスしたフレーバー。

ミルクを51％配合することで満足感のある飲みごたえを実現しながらも、烏龍茶ならではのすっきりとした後味が楽しめます。甘いパンを食べたあとに口の中をリセットしてくれるような心地よさがあり、パンのおいしさをより際立たせてくれるのが魅力です。

おすすめはメロンパンやミルクフランス。甘さのあるパンと合わせることで、まるでベーカリーカフェで楽しむような贅沢なひとときを味わえます。

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やさしいルイボスティー＋ミルク

希望小売価格：267円

「ルイボスティー＋ミルク」は、やさしく香るルイボスティーにミルクのまろやかさを加えた、柔らかな味わいが特徴です。

クセが少なくバランスの良い風味で、パンそのもののおいしさを邪魔しないのがポイント。ドリンクとパンが自然になじみ、一体感のある“口内マリアージュ”を楽しめます。

おすすめはクロワッサンや塩パン。シンプルなパンだからこそ、小麦やバターの香りが引き立ち、ルイボスティー＋ミルクの優しい風味と見事に調和します。

パン好きの声から誕生！“パン専用茶”という新しい選択肢

「ほら、お茶ミルク」は、「パン好きの牛乳」を愛飲する人たちの声から生まれた商品です。

パンとの相性を考え抜いたお茶とミルクのバランスは、コーヒーや紅茶とはまた違った魅力を発見させてくれます。朝食だけでなく、休日のブランチやおうちカフェタイムにもぴったり。お気に入りのパンと一緒に楽しめば、いつもの食卓がちょっと豊かな時間へと変わりそうです。

パンをもっとおいしく味わうために生まれた「ほら、お茶ミルク」シリーズ。香ばしい「鉄観音烏龍茶＋ミルク」と、やさしい「ルイボスティー＋ミルク」、それぞれ異なる魅力があり、パンの種類によって楽しみ方も広がります。

パン好きなら一度は試してみたい“パン専用茶”。お気に入りのベーカリーのパンと合わせて、新しい朝食習慣を始めてみてはいかがでしょうか。