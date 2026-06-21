【ファミマ×Afternoon Tea】紅茶メロンパンが「めちゃうま」「風味最高」 話題のコラボを実食レポ
【モデルプレス＝2026/06/21】ファミリーマートにて「Afternoon Tea」監修の「アフタヌーンティー」フェアが6月16日よりスタート。毎年人気のコラボに今年は過去最多の全28種類が登場し、SNSでも「全制覇したい！」「家カフェしたい」と盛り上がりを見せる中、メロンパン好きからも好評の「アールグレイメロンパン」を実食。紅茶の中でもアールグレイ推しの編集部員がレポートします。
【写真】話題のコラボ“紅茶メロンパン”を実食
「アールグレイメロンパン」は、ぱっと見は王道のメロンパンですが、よく見るとビスケット生地にアールグレイの茶葉が細かく練り込まれているのが分かります。袋を開けると、紅茶の華やかな香りとパンの甘い香りがふわっと広がり、幸せな気分に。ふんわりとした可愛らしいフォルムに、香ばしさを感じさせるビジュアルと、何とも食欲をそそられます。さわってみると、思ったよりも表面がやわらかめで、しっとりさも感じられました。
アールグレイといえば、ベルガモットの香りが最大の特長。一口かじると、さくっ、ふわっとした食感とともにベルガモットの気品あふれる風味が口いっぱいに広がり、求めていた理想の味に「これこれ！」と思わず頷きたくなるほど。ビスケットのざらっとした口触りに、パン生地のふわふわ感と、メロンパンらしい食感のコントラストも同時に楽しめ、いいとこどりを叶えた美味しさです。
ふんわりと焼き上げられたパン生地の間には、濃厚でコクのあるアールグレイクリームと、アールグレイホイップクリームを贅沢にサンド。みずみずしさすら感じるホイップクリームの軽やかな甘みと、アールグレイクリームの奥深い甘さが絶妙に調和して、一体感のある味わいを楽しめます。クリームにボリュームがあるわけではないけれど、食べ進めていくと甘めの紅茶を飲んだような満足感もあり、このバランスがベストでした。
パンにクリームと、どこを切り取っても紅茶の風味を堪能できるため、紅茶好きな方はもちろんのこと、初夏の特別なティータイムを彩る軽食としてもぴったりな一品。リベイクしても絶対に美味しいので、焼き上がりのカリっと感が好きな方はぜひトライしてみてほしいです。
SNSでも「めちゃうま」「紅茶風味が最高」「香りが良い」「中のクリームもいい」などと評判を集めている「アールグレイメロンパン」。ファミマのメロンパン人気も相まって、まだまだ話題を集めそうです。
また、今回の「Afternoon Tea」コラボには、見逃せないドリンクも。「アップル香るティーソーダ」は、紅茶×りんごの甘酸っぱい香りがふわっと広がり、すっきりと飲み進められる美味しさ。甘さが控えめなので、のどを潤したいときも、少しだけ甘いものが食べたいときも、満たしてくれる存在です。程よい炭酸で気分もリフレッシュできて、暑い日にキーンと冷やして飲むのも◎。メロンパンと一緒に食べると紅茶の香りが重なり合い、贅沢なマリアージュを楽しめたので、コラボシリーズを一緒に楽しむのもおすすめです。
忙しい日々でも、優雅なひとときを演出してくれる紅茶フレーバーはちょっとしたご褒美にもぴったり。香りだけでなく、こだわりがぎゅっと詰まった新作で、ティータイムを美味しく彩ってみてくださいね。（modelpress編集部）
・「Afternoon Tea監修 アールグレイメロンパン」170円（税込）
・「Afternoon Tea監修 アップル香るティーソーダ」140円（税込）
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◆アールグレイ香るメロンパンを実食
「アールグレイメロンパン」は、ぱっと見は王道のメロンパンですが、よく見るとビスケット生地にアールグレイの茶葉が細かく練り込まれているのが分かります。袋を開けると、紅茶の華やかな香りとパンの甘い香りがふわっと広がり、幸せな気分に。ふんわりとした可愛らしいフォルムに、香ばしさを感じさせるビジュアルと、何とも食欲をそそられます。さわってみると、思ったよりも表面がやわらかめで、しっとりさも感じられました。
アールグレイといえば、ベルガモットの香りが最大の特長。一口かじると、さくっ、ふわっとした食感とともにベルガモットの気品あふれる風味が口いっぱいに広がり、求めていた理想の味に「これこれ！」と思わず頷きたくなるほど。ビスケットのざらっとした口触りに、パン生地のふわふわ感と、メロンパンらしい食感のコントラストも同時に楽しめ、いいとこどりを叶えた美味しさです。
ふんわりと焼き上げられたパン生地の間には、濃厚でコクのあるアールグレイクリームと、アールグレイホイップクリームを贅沢にサンド。みずみずしさすら感じるホイップクリームの軽やかな甘みと、アールグレイクリームの奥深い甘さが絶妙に調和して、一体感のある味わいを楽しめます。クリームにボリュームがあるわけではないけれど、食べ進めていくと甘めの紅茶を飲んだような満足感もあり、このバランスがベストでした。
パンにクリームと、どこを切り取っても紅茶の風味を堪能できるため、紅茶好きな方はもちろんのこと、初夏の特別なティータイムを彩る軽食としてもぴったりな一品。リベイクしても絶対に美味しいので、焼き上がりのカリっと感が好きな方はぜひトライしてみてほしいです。
SNSでも「めちゃうま」「紅茶風味が最高」「香りが良い」「中のクリームもいい」などと評判を集めている「アールグレイメロンパン」。ファミマのメロンパン人気も相まって、まだまだ話題を集めそうです。
◆“紅茶づくし”なマリアージュを
また、今回の「Afternoon Tea」コラボには、見逃せないドリンクも。「アップル香るティーソーダ」は、紅茶×りんごの甘酸っぱい香りがふわっと広がり、すっきりと飲み進められる美味しさ。甘さが控えめなので、のどを潤したいときも、少しだけ甘いものが食べたいときも、満たしてくれる存在です。程よい炭酸で気分もリフレッシュできて、暑い日にキーンと冷やして飲むのも◎。メロンパンと一緒に食べると紅茶の香りが重なり合い、贅沢なマリアージュを楽しめたので、コラボシリーズを一緒に楽しむのもおすすめです。
忙しい日々でも、優雅なひとときを演出してくれる紅茶フレーバーはちょっとしたご褒美にもぴったり。香りだけでなく、こだわりがぎゅっと詰まった新作で、ティータイムを美味しく彩ってみてくださいね。（modelpress編集部）
◆商品情報
・「Afternoon Tea監修 アールグレイメロンパン」170円（税込）
・「Afternoon Tea監修 アップル香るティーソーダ」140円（税込）
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