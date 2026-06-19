有料note販売300本超、メンバーシップ会員100人。人の目を気にしやすい性格で自己肯定感も低かった私が、1年で「愛されるメンバーシップ」を構築できた秘密

「フリーランスとして成功するには、強靭なメンタルと圧倒的な実績、そしてギラギラした自己アピールが必要だ」――そんな世間の常識を、驚くほど軽やかに、しかし泥臭い実践の連続で覆した人物がいる。かつては完璧主義のプレッシャーに潰れかけ、人の目を気にしやすい性格で自己肯定感も低かったと語るWebライター・金沢美和氏だ。同氏は、noteの世界に飛び込んでからわずか1年足らずで、有料noteを300本以上販売し、運営するメンバーシップ「読まれるnote案内所」には約100人の仲間が集まるほどの急成長を遂げた。本稿では、国語の教員からパートを経て、健康系事業で起業、そしてWebライターの道へ進む、noteという新しい居場所を見つけた金沢氏の「買われる有料note戦略」を徹底解説。横のつながりで精神的な土台を作る方法から、初心者こそ実践すべき「100円note量産による実績作り」の極意、そしてフリーランスが120%の実力を発揮するために必要不可欠な「安心安全な場」の重要性まで、そのロードマップを余すところなく本人の言葉で語っていただいた。全4回の第1回。みんかぶプレミアム連載「フリーランスの稼ぎ方大全」