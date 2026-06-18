食べ歩きの聖地・大須に

世界レベルの新名物が登場！

フジテレビ「めざましテレビ」やTBS「THE TIME,」など多くのメディアで紹介された話題のチュロス専門店『STREET CHURROS』。

韓国発、世界9ヶ国で展開中の大注目店が6月13日(土)遂に名古屋へ！

場所は、名古屋が誇る食べ歩きグルメの聖地・大須です。待望の東海エリア1号店について詳しく紹介したいと思います。

韓国ソウルの人気エリア梨泰院発

健康派チュロスとは？

『STREET CHURROS』のスタートは2014年、韓国ソウルの梨泰院から。

美味しいけれど罪悪感があると思われがちなスイーツを、もっと健康的な材料で楽しんでもらいたい！

そんな想いから生まれたブランドは、いまや韓国国内で120店舗を展開する人気店に成長しました。さらに海外9ヶ国にも出店中。今後さらなる盛り上がりが期待できそうです！

罪悪感ゼロを目指して生まれた

新感覚のサクッともちもち生地

看板商品のチュロスに使われているのは、オーツ麦やレンズ豆など16種類の健康的な穀物です。

特殊製法で仕上げたオリジナル生地は、サクッとした食感ともちもちの弾力を兼ね備えた新感覚。

店舗ではひとつひとつ丁寧に手作りし、生地を絞ってそのまま揚げる生搾りスタイルにこだわっています。

揚げたてならではの香りと食感は、世代・性別問わず虜にしてしまう美味しさです。

罪悪感が少ない分、おやつタイムにも気軽に取り入れやすいところもGOOD！

名古屋待望の初出店は

大須商店街にオープン

場所は大須商店街で、食べ歩きしながら楽しめる好立地・好アクセスです。

営業時間は11時から20時で、ラストオーダーは19時30分。

生地の仕込み状況によっては、ラストオーダー前に売り切れてしまう可能性もあるので、確実にGETしたい人は余裕を持った来店がお勧めです。

話題のチュロスを片手に

大須の街歩きを楽しんで

『STREET CHURROS』は東京と大阪以外のエリアでは今回が初出店。ららぽーと堺店で開中。名古屋エリアでは今回が初出店となります。

世界各地で愛されている大人気のチュロスを、仕事帰りやお買い物の途中など名古屋で気軽に味わってみて！

店舗名：STREET CHURROS名古屋大須店

住所：名古屋市中区大須3-23-26

営業時間：11:00～20:00(LO19:30)

公式サイト：https://streetchurros.jp/