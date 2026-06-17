彼女ってこんな人だったんだ…。デート時に「やらない方がいいこと」
彼と親密になるためにも、デートで彼氏から引かれるような行動は避けたいもの。
そこで今回は、デート時に「やらない方がいいこと」を紹介します。
｜SNSに投稿することを優先
楽しいデートだからこそ、デートの様子をSNSに投稿したくなる女性が少なくないでしょう。
でも、そのSNSに投稿すること自体がデートの主な楽しみとなっているなら、男性としてはガッカリしてしまうもの。
また、せっかく「２人きりの特別な思い出を作りたい」と思って男性がデートのプランを考えてきていたとしたら、不特定多数にそのデートの内容を公開されること自体、嫌がる可能性もあります。
｜つまらなそうな表情
つまらなそうな表情を見せるのもデートでは避けたいことの１つ。
また、緊張で表情が硬くなってしまうのなら、「一緒だとまだ緊張しちゃうんだ」などと素直に気持ちを伝えるのが正解です。
｜過剰なスキンシップ
デート中、過剰なスキンシップをすることも男性に嫌がられるケースも。
２人きりの空間ならまだしも、衆人環境の中でベタベタされるのは恥ずかしく感じる男性もいます。
いつでもどこでも愛する彼氏に甘えたいかも知れませんが、もし男性が嫌がる様子を見せるなら、せめて２人きりの空間になるまで我慢するようにしましょう。
今回紹介した内容はすべての男性に必ずしも当てはまるわけではありませんが、なるべく注意したいポイントなので、ぜひ覚えておいてくださいね。
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