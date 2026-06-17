スキンシップだけで“愛され度”がわかる！恋に本気の男性が見せる「行動」
「彼って本気で私のこと好きなのかな？」と不安になる瞬間ってありませんか？そんな時は、彼の言葉よりも“スキンシップの仕方”に注目するのがオススメ。そこで今回は、恋に本気の男性が見せるスキンシップについて解説します。
優しさや安心感を与える触れ方をする
彼があなたに触れるとき、力強さよりも“柔らかさ”や“安心感”を重視しているなら、本気度が高いと言えます。頭をポンと撫でる、肩にそっと手を置くなど、控えめだけど温かみを感じる仕草は「大切にしたい」という気持ちの表れ。遊び目的の男性は雑さや強引さが目立ちやすいので、触れ方の違いに注目しましょう。
シチュエーションを大切にする
本気の男性ほど、人前では控えて２人きりのときにさりげなく触れてくれる、特別な日にはロマンチックな演出をしてくれるなど、スキンシップのタイミングや雰囲気にこだわります。あなたとの時間を大切に思っているからこそ、印象に残るスキンシップを意識するのです。
言葉とセットで愛情表現してくれる
「好きだよ」「安心するな」など、言葉と一緒にスキンシップをしてくれるのは、本気度が高い証拠。触れ合いに言葉を添えることで、男性は自分の感情をより明確に伝わ偉いのでしょう。気持ちを照れ隠しせず表現してくれるのは、あなたが特別な存在だからです。
スキンシップは単なる触れ合いではなく、彼の“愛情レベル”を映し出す鏡。今回挙げた特徴が揃っているなら、あなたは確実に愛されていますよ。
🌼脈なしじゃない！控えめな男性がこっそり出してる「本命サイン」