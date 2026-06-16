倖田來未 Instagramに登場した13歳息子の横顔に「くぅちゃんにも旦那様にも似てる」イケメンぶりにファン騒然

6月15日、歌手の倖田來未がInstagramを更新。ファンクラブ向けに配信した動画の一部を公開し、13歳の長男との微笑ましいやり取りが注目を集めている。

倖田は《息子が断髪式してくれました笑笑》とコメントを添え、長く伸ばしていたピンクヘアをカットする様子を投稿。長男が、倖田の髪へ鋏を入れる姿が映されていた。

「今回、公開された動画は、自宅でメイクをするまでの様子を撮影したものの一部とみられます。メイクスタッフが同席するなかでヘアカットをする流れになり、長男が“断髪式”を担当したようです。倖田さんは2011年12月、ロックバンドBACK-ONのボーカル・ギター、KENJI03さんと結婚し、2012年7月に長男を出産しています。現在は13歳になります。動画からは、親子の距離の近さが伝わってきました」（芸能ジャーナリスト）

倖田はその後、ボブスタイルへとイメージチェンジ。終始、リラックスした雰囲気で、親子で笑顔を見せる画像もあった。とくに注目を集めたのは、息子の横顔だった。

「倖田さんと長男が並ぶ場面では、顔立ちのよく似た横顔が印象的でした。目元は父親のKENJI03さんを思わせる一方で、輪郭や雰囲気には倖田さんの面影も感じられます。めったにSNSに登場することはないので、今回の投稿はレアなショットです。芸能一家に育っていることもあり、将来的にどのような道へ進むのか関心を寄せる人も少なくありません」（同前）

Xでは、

《くうちゃんにも似てるし旦那様にも似てるしお2人の良いとこどりのイケメン》

《息子さん顔出しされてたんですね！》

といった声があがっている。

また、倖田は2026年3月に第2子妊娠を発表している。長男誕生から約14年ぶりの出産となる予定で、大きな話題を呼んだ。

「投稿では、椅子の上でリラックスした様子を見せるカットも公開されていました。第2子がいることもあり、ふっくらとしたお腹に目が留まったファンもいたようです。倖田さんは、日ごろからトレーニングや食事管理に励み、引き締まったスタイルを維持していることで知られています。つねに“完璧な歌姫”というイメージが強いだけに、こうした生活感のある一面を見て、親近感を抱いたファンも多かったのではないでしょうか」（前出・芸能ジャーナリスト）

ファンにとっては見どころの多い内容となったようだ。