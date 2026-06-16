男性と会話を続ける５つのポイント
男性との会話において、無言状態が続き、ちょっと気まずい重いをした経験はありますか？ 男性との会話を続けるためには、どのような工夫が必要なのでしょうか。今回は男性との会話を円滑に続けられるように「男性と会話を続ける５つのポイント」をご紹介させて頂きます。
【１】男性の話を特別なことだと思って聞いてあげる。
男性の話がありふれたものだとしても、「特別なこと」だと思って話を聞くことで、自然と質問が繰り出され会話が続きます。
【２】共通点を見つけた場合、とことん掘り下げる。
共通点は会話が盛り上がるチャンスです。とことん掘り下げていきましょう。
【３】男性の言葉を言い換える。
うまく言い換えることができれば、男性のテンションは上がり、会話が盛り上がります。
【４】「どう思う？」と男性に意見を求める。
男性に考える機会を与えます。その答え方によって、会話がさらに発展する可能性があります。
【５】うなずく。
男性に満足感を与えます。
男性と会話を続けるため、みなさんはどのような工夫をしているでしょうか。みなさんのご意見もお待ちしております。
【１】男性の話を特別なことだと思って聞いてあげる。
男性の話がありふれたものだとしても、「特別なこと」だと思って話を聞くことで、自然と質問が繰り出され会話が続きます。
共通点は会話が盛り上がるチャンスです。とことん掘り下げていきましょう。
【３】男性の言葉を言い換える。
うまく言い換えることができれば、男性のテンションは上がり、会話が盛り上がります。
【４】「どう思う？」と男性に意見を求める。
男性に考える機会を与えます。その答え方によって、会話がさらに発展する可能性があります。
【５】うなずく。
男性に満足感を与えます。
男性と会話を続けるため、みなさんはどのような工夫をしているでしょうか。みなさんのご意見もお待ちしております。