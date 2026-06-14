「なぜ離婚に向けて動かないの？」不倫中の女性が抱えやすい疑問
「好きだよ」と言ってくれる。会えば優しくしてくれる。それなのに、離婚の話になると曖昧になる。不倫関係において、そんな状況にモヤモヤする女性は少なくありません。でも、この疑問には感情だけでは説明できない現実もあります。
“好き”と“離婚する”は同じではない
相手に気持ちがあることと、家庭を手放すことは別の問題です。離婚には生活、お金、子ども、人間関係など、多くの現実が関わってきます。そのため、「好きだから離婚する」「好きだから離婚しない」と単純には結びつかないことも少なくありません。
現状を変えない選択をしている場合もある
今の家庭を維持しながら、不倫関係も続ける。結果として、その状態が男性にとって最も都合のいい形になっているケースもあります。その場合、言葉では未来を語っていても、行動は現状維持に向かいやすくなります。
女性は“気持ち”で考え、男性は“現実”で考えることがある
もちろん個人差はありますが、不倫関係では女性側が「好きなら一緒になりたい」と考える一方で、男性側は「好きだけど離婚は別問題」と考えていることがあります。この認識の差が、大きな温度差につながることも少なくありません。
「なぜ離婚に向けて動かないの？」と考えてしまうのは自然なことですが、本当に見るべきなのは言葉ではなく行動。男性が何を言っているかより、どんな選択を続けているのか。そこに目を向けたとき、見えてくる現実があるでしょう。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼なぜ温度差が生まれる？不倫中の男女の“考え方”の違い