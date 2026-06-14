なんで私にだけ？男性が“本命の女性”にだけ見せる「からかい行動」
「なんで私にばっかりちょっかい出すの？」
そんな風に男性の態度に戸惑った経験はありませんか？実はそれ、不器用な男性が“本命女性にだけ”見せる特別なサインかも。そこで今回は、男性が“本命の女性”にだけ見せる「からかい行動」について解説します。
目を引きたい気持ちの裏返し
子どもの頃、好きな子にわざとちょっかいを出している男子っていたと思います。男性は大人になってもその心理は変わらず、「どうにか気を引きたい」という気持ちが“からかい”として表れることがあるのです。直球で「好き」と言えない代わりに、冗談や軽い突っ込みで存在をアピールしているのでしょう。
距離を縮めたいからこその“いじり”
素直に好意を示すのが苦手な男性ほど、いじりや冗談を「接点を作る手段」として使います。その男性にとっては、本命女性との特別な関わり方。だからこそ「からかわれる＝意識されているサイン」と受け取ってOKでしょう。ただし、からかいの中に必ず優しさやフォローがあるかをしっかり見極めることも大切です。
周囲の女性との差が見極めのヒント
一番わかりやすいのは、他の女性と比べたときの態度。周囲には普通に接しているのに、自分にだけやたらからかいが多いなら、それは明らかに「特別扱い」されている証拠です。男性は意識していなくても、好意を持つ女性には無意識に対応に差をつけてしまうところがあります。
からかい行動は、ちょっと不器用な愛情表現。ですが、優しさや誠実さが伴っているか、男性の心の内をしっかり読み取ってあげましょうね。
🌼他の男性とは一味違う。付き合ったら「最高な男性」の特徴