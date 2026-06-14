「それ誰と行くの？」男性は本命相手の“予定”が気になってしまうもの
「週末なにしてるの？」「それ誰と行くの？」
そんな風に、男性の方から予定について聞かれることありませんか？男性は本命相手に対して、“相手の予定”が気になってしまうものなのです。
“何をするか”より“誰といるか”が気になる
男性は本命相手には予定そのものだけでなく、その予定で誰と一緒にいるのかが気になってしまうもの。友達と会う、食事に行く、旅行へ行くなどの話になると、「誰と？」と尋ねてくることもあるでしょう。これは束縛したいのではなく、“あなたの世界を知りたい”気持ちがある証拠。興味が薄い相手には、ここまで関心が向きません。
予定を聞く理由は“接点を探しているから”
本命相手に予定を聞くのは、「空いてる日ある？」と確認する意味合いも。週末の予定、来月のイベント、仕事の予定などを聞きながら、「会えるタイミングあるかな」と考えていることも少なくありません。人は好きな相手ほど、自然と予定を把握したくなるものです。
予定を聞いたあと“反応”が変わる
男性は本命相手には、「楽しそうだね」と喜んだり、少し寂しそうになったりと予定の内容によって反応も変わります。特に長期間会えなくなる予定があると、連絡を増やしたり会う約束を入れたがったりすることもあるでしょう。きっと“あなたとの距離が空くことを気にしてしまっているのです。
男性の本命サインは、“どれだけあなたの予定を気にするか”にも表れます。そして本当に大切な相手だからこそ、「誰と？」が気になってしまうのは仕方のないことなのです。 ※画像は生成AIで作成しています
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