食事中にテーブルの上にケチャップやマヨネーズ、ソースなどの調味料をこぼし、うまく取り除けなかった経験はありませんか。ティッシュで拭き取ろうとすると汚れが広がってしまいます。

【豆知識】キッチンタオルで解決！ これがこぼした「調味料」をきれいに取り除く“裏技”です

そんな中、キッチンタオルで調味料の汚れをきれいに取り除く方法について、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやキッチンタオルなどを製造する大王製紙が、エリエールの公式インスタグラムアカウントで紹介しています。

同社は「どんな調味料でもスルッとキレイに取れる？」と投稿。キッチンタオルを使い、テーブルの上にこぼした調味料をきれいに取り除く方法について、次のように紹介しています。

（1）キッチンタオルを半分に折る

（2）端にまな板のような薄くて硬い板をのせる

（3）キッチンタオルをゆっくり持ち上げながら、汚れに向かって進めていく。これにより、汚れを広げずにきれいに取り除くことができる

この情報について、SNS上では「すごい！」「マジックみたい」といった声が上がっています。調味料をこぼしてしまったときは、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。