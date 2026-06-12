いよいよFIFAワールドカップが開幕しました！



日本代表は来週１５日月曜日に強豪オランダとの大注目の初戦に臨みます。



ワールドカップ2大会連続出場の元日本代表・福西崇史さんにオランダ戦のポイントを聞きました



（須藤駿介アナウンサー）

「ワールドカップ開幕ということで

改めてこのワールドカップはどんなところを福西さんは楽しみにしていますか？」





（福西崇史さん）「日本代表チームの期待値が高いので、どこまでやってくれるんだろうというワクワク感が大きいですね。しっかりと世界と戦えるその土壌というのはもうできているということが言えると思います。今大会、日本はグループステージでオランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦。特に、初戦の相手・オランダは、ワールドカップ準優勝3回、世界ランキング8位の強豪国。優勝を狙う日本にとって、重要な一戦です。（須藤駿介アナウンサー）「オランダ強いですね｝（福西崇史さん）「強いですね！人一人の能力はもうやっぱり超一流ですしどこも穴がないんじゃないかと言ってもいいぐらい強いと思います」（須藤駿介アナウンサー）「どんな戦術が有効的なんでしょうか?」（福西崇史さん）「難しい。全部必要。イングランド戦のようにみんなが引きながらも何人もやっぱり出ていかなきゃいけないです点取りに。その何人もっていうところではリスクもあるわけですよねそこをチームでどういう戦い方をしますかっていうのを相手が修正する前にできるかどうか。そこにパワーをかけられるかということになると思います」そんな強敵・オランダの中心選手はキャプテンのフィルジル・ファン・ダイク。イングランド・プレミアリーグの 名門、リバプールFCに所属するディフェンダーで、統率力や対人守備の強さなどは、世界トップレベルのスーパースターです！（福西崇史さん）「オランダももちろん高さはありますよね。だからセットプレイというところは守備面も攻撃面も重要なところにはなります」そして、気になるのが、オランダ戦の先発メンバー！福西さんに予想してもらいました。（福西崇史さん）「ここをどうするかでしょうね。やっぱりこれはね伊東純也選手もそうだけど、この辺がうまくこうはまってくれば僕は使っても面白いかなと思います」福西さんの予想スタメン。1トップに上田、2列目には久保と元エスパルスの鈴木唯人が選ばれました。（須藤駿介アナウンサー）「鈴木唯人選手にはどんなプレーを期待していますか？」（福西崇史さん）「飛び出すこともできるしボールとドリブルもできるし相手を見た動きもできるしということでは面白いかなというふうには思いますね。もう少し試せればよかったなという気がしますけど」（須藤駿介アナウンサー）「ちなみに福西さんのこの中で考えるキーマンって誰なんですか?」（福西崇史さん）「僕はもう鎌田大地選手これはもうちょっとボランチ目線で見ちゃうっていうかコントロールする人がやっぱり絶対的には大事になってくるんですけど鎌田選手はリスク管理とかバランスっていうことも考えられてるし相手の嫌がることっていうのはできるっていうことでは、僕はもう彼が大事な一人と言っていいと思いますね」最後にワールドカップの楽しみ方を福西さんに聞いてみると…。（福西崇史さん）「試合が始まってからじゃないと分からない部分もたくさんあると思いますので。メンバーにしてもやり方が試合の中でも変わってくるでしょうし。分からない人も応援してください。それが気持ちと思って選手には伝わってくるんで国が一体となってどれだけ戦えるかっていうこと。森保監督は共闘って言ってますけど、みんなと共に戦っていく体調整えて日本から応援してもらえればいいなと思います」Daiichi-TVでは今回のワールドカップ、１４日、日曜日のオーストラリア対トルコそして月曜日には日本と同じ組のスウェーデン対チュニジア戦を生中継！また月曜よる9時から「日本×オランダ」FIFAワールドカップ初戦の熱狂シーンすべて見せます!を放送します。ぜひご覧ください。