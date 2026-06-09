肩や肘の故障を乗り越えて春のリーグMVPに輝いた

関西大の149キロ左腕・米沢友翔投手（4年）が8日、「第75回全日本大学野球選手権記念大会」の北海学園大戦で圧倒的なピッチングを披露した。面白いように三振を量産する逸材に、プロ野球ファンもラブコールを送っている。

立ち上がりから相手打線を寄せ付けなかった。初回は見逃し、空振り、空振りと3者連続三振の立ち上がり。2回も空振り、見逃しで5者連続三振を記録した。3回2死から四球を与えたがピンチを広げず、5回に初安打を許すまで無安打投球を継続した。最終的に8回で103球を投げ、3安打無失点、10奪三振、1四球の無失点という完璧なマウンドだった。

昨年まで肩や肘の故障に苦しんでいた米沢だは、冬を越えて急成長を遂げた。最高球速は5〜6キロアップして149キロに到達。今春の関西学生リーグでは4勝1敗、防御率1.31の好成績を残してMVPに輝いた。一気に声価を高め、今秋のドラフト会議で注目を集める存在なのは間違いない。

覚醒した22歳左腕の躍動に、プロ野球ファンも大興奮だ。「米沢、ドラ1競合だろ」「一気にドラ1まで駆け上がりそう」「米沢は流石にドラ1か」「即戦力すぎて眩しい」「これえっぐいわ」「米沢くんドラフト1位決まりでしょ エグすぎる」「圧倒的ドラ1だろ」と絶賛の嵐。さらに「メッチャ欲しいな米沢くん」「ウチに来ないか？」「マリーンズ、ぜひ」と熱いラブコールが寄せられた。（Full-Count編集部）