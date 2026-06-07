なんとなくとっておいて、気づいたら家の中にあふれがちな「レジ袋」。しまう場所が決まっていないと、家のあちこちに置きっぱなしにもなりがちです。また、使いにくいと出番が減り、結局使わずに捨ててしまうことも。 ここでは、整理収納アドバイザーの木村充子さんが自宅で実践している、レジ袋をむやみにためず、有効に活用するための仕組みを紹介します。

1：使う場所の近くに収納する

わが家では、レジ袋をキッチンのゴミ箱とシンクまわりで使っているため、その近くに収納しています。

【写真】レジ袋は牛乳パックでつくったボックスに収納

キッチンのシンクの背面に、ゴミを1か所で分別できるゴミステーションを設け、その引き出しの1つを、レジ袋入れにしています。

ゴミ箱に袋をセットするときや、調理中に出た生ゴミをまとめるときに、サッと手に取れる場所にあるため、自然とレジ袋を使う機会が増えました。しまう場所と使う場所が近いと、無理なく活用できます。

2：サイズ別に2種類に分けて収納する

レジ袋を引き出しにしまうときに、「ゴミ箱に使いやすいサイズ」と「それよりも小さいサイズ」の2種類に分けて、30Lのゴミ袋と一緒に収納しています。

レジ袋にはさまざまなサイズがありますが、細かく分類するのは面倒なため、分類は2種類だけに。しまうときに分けておくと、使うときにどれを使えばいいか迷わないため、日々の小さなストレスが減りました。

3：たたまないで収納する

レジ袋はたたまずに、サイズごとに分けたボックスの中に丸めて入れています。

きちんとたたんでしまおうとすると、忙しいときや余裕のないときに、レジ袋をしまうのをあと回しにしてしまい、散らかる原因になります。たたまずにそのまま入れられるようにしておくことで、しまうハードルが下がり、整った状態が続いています。

見た目を整えるよりも、無理なく続けられることを優先しています。

4：とっておく量を決めておく

レジ袋をとっておく量は、サイズごとに分けたボックスに「入る分だけ」と決めています。

サイズごとにレジ袋を入れているボックスは、牛乳パックをカットしたもの。牛乳パックは引き出しの大きさに合わせて加工がしやすく、汚れても気軽に交換できます。

とっておく量をその中に収まる分だけにしているため、増えすぎることがなく、管理しやすい量を保っています。

どの家にもあるレジ袋ですが、収納次第で、「便利で使いやすいもの」にも、「ただとってあるだけのもの」にもなります。

使う場所の近くに、しまいやすく使いやすい形で、もつ量を決めて収納する。これだけで、むやみにたまることはなくなります。レジ袋だけでなく、家の中にあふれがちなものも、同じように仕組みを整えることで、片づいている家に近づくと思います。