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https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1181412/000162828026041150/spacexagreementfwp.htm
Google to pay SpaceX $920 million a month for xAI compute capacity
https://www.cnbc.com/2026/06/05/google-to-pay-spacex-920-million-a-month-for-xai-compute-capacity.html
Google will pay SpaceX $920M per month for compute | TechCrunch
https://techcrunch.com/2026/06/05/google-will-pay-spacex-920m-per-month-for-compute/
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