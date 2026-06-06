鹿島の鈴木優磨「なにがあった!?」。大一番でまさかのメンバー外にファン驚き「まじでびっくり」「どこ行ったんや」【PO第２戦】
６月６日に開催されるJ１百年構想リーグのプレーオフラウンド第２戦で、鹿島アントラーズ（EAST１位）は、ヴィッセル神戸（WEST１位）とホームで対戦する。
１週間前に敵地で行なわれた第１戦を０−５で落とした鹿島。大逆転でのタイトル獲得を狙うなか、公開されたスターティングメンバーには、攻撃の柱であるレオ・セアラや守備の要の植田直通ら主力が先発に名を連ねた。
一方で、精神的支柱で大黒柱の鈴木優磨はメンバー外に。SNS上では以下のような声があがっている。
「なにがあった!?」
「残念」
「まじでびっくり」
「鈴木優磨なしでヴィッセル神戸相手に６点以上必要なのキツそうだな」
「どこ行ったんや」
「は？ 鈴木優磨メンバー外!?」
「まさかの不在」
「ベンチ外って怪我？」
「おらへんのか...」
「鹿島の爆発は無さそう」
背番号40の不在に、驚きが広がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
１週間前に敵地で行なわれた第１戦を０−５で落とした鹿島。大逆転でのタイトル獲得を狙うなか、公開されたスターティングメンバーには、攻撃の柱であるレオ・セアラや守備の要の植田直通ら主力が先発に名を連ねた。
一方で、精神的支柱で大黒柱の鈴木優磨はメンバー外に。SNS上では以下のような声があがっている。
「なにがあった!?」
「残念」
「まじでびっくり」
「鈴木優磨なしでヴィッセル神戸相手に６点以上必要なのキツそうだな」
「どこ行ったんや」
「は？ 鈴木優磨メンバー外!?」
「まさかの不在」
「ベンチ外って怪我？」
「おらへんのか...」
「鹿島の爆発は無さそう」
背番号40の不在に、驚きが広がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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