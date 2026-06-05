ミセス大森元貴が藤澤涼架のニコニコ姿を激写！MV撮影中の至近距離でのひとコマに「ひたすら涼ちゃんと見つめ合える」「ふたりの絡みが愛しい」「かわいい涼ちゃんをありがとう」

【動画】大森元貴が激写したニコニコの藤澤涼架／「風と町」MVメイキング／MV

Mrs. GREEN APPLE公式TikTokが、「風と町」のMVメイキングを投稿。大森元貴が撮影した藤澤涼架が公開されている。

■「どこ撮ってる？」と何度も大森に問いかける藤澤

投稿には「撮影:大森元貴」と添えられており、藤澤はグリーンバックのスタジオで木の船に乗っている。ふりふりの首元がおしゃれな「風と町」のMVの衣装をまとい、目をパチパチしながらカメラを見つめる藤澤。バックにはスタッフの声やギターの音色も聞こえる。

「えっ」と驚いたように小さく呟く藤澤に向かって、大森はカメラをズーム。するとしっかりキメ顔をしてピースする藤澤。まだ撮影を止めない大森に藤澤は「撮ってる？」と問いかける。「どこ撮ってる？」と言いながら、鼻の上に人差し指を当てる。

「どこ撮ってるの？ズームしてたよね今」とニコニコ覗き込むような仕草を見せ、キョロキョロする藤澤。最後はカメラ目線で手を振って締め括った。

投稿には「りょうちゃんを探せ」とも添えられているため、コメント欄には「涼ちゃんしか映ってない（笑）」「ずっと涼ちゃんやん（笑）」「探させる気がない大森さん（笑）」といったツッコミも続々と到着。

また「かわいい涼ちゃんをありがとう」「涼ちゃんのお肌もリップもつやつや」「ひたすら涼ちゃんと見つめ合える」「ふたりの絡みが愛しい」「もっくん返事してあげて（笑）」「ひろぱがギター弾いているのかな？」などといったファンの声も届いている。

公式TikTokには、大森が藤澤にカメラを向けるシーンが収められたメイキングも公開されている。

■グリーンバックで撮影中に藤澤へカメラを向けた大森

藤澤しか映っていない「りょうちゃんを探せ」動画にファンの笑いとツッコミも殺到。

■「風と町」MVメイキング

大森が藤澤にスマホを向けるシーンも後半に登場。

■「風と町」MV

衣装の全貌も見られる美しい世界観に注目。