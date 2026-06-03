ÅêµåÆ°ºî¤ÇÉª¤ÎÆâÂ¦¤ò¼é¤ë¡Ö¾®»Ø¡×¡¡²ø²æÍ½ËÉ¤Ë½ÅÍ×¤â¡Ä¾ÃÌ×¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤¢¤ë¡ÈÍ½Ãû¡É
±öÂ¿²íÌð»á¤¬²òÀâ¡ÄÉª¤ÎÆâÂ¦¤ò¼é¤ë¡È¾®»Ø¤Î¶ÚÆù¡É¤Î½ÅÍ×À
¡¡ÌîµåÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉª¤Î²ø²æ¤Ï¾ï¤ËÉÕ¤¤Þ¤È¤¦¿¼¹ï¤ÊÇº¤ß¤À¡£Åêµå¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢²ø²æ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤ËÇ¯´Ö20¹»°Ê¾å¤ò»ØÆ³¤·¡¢Æ°ºî²þÁ±»ØÆ³¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤Î±öÂ¿²íÌð¤µ¤ó¤Ï¡¢Éª¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤È¤·¤Æ»ØÂ¦¤Î¶ÚÆù¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¡Ö¾®»Ø¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡×¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åêµå»þ¤ËÏÓ¤¬¸å¤í¤ËÅÝ¤ì¤ë½Ö´Ö¡¢Éª¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¡£¤³¤Î¤È¤Éª¤ÎÆâÂ¦¤ò¼é¤ë¶ÚÆù¤¬Æ¯¤¯¤¬¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤Î°ÂÄêºÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¾®»Ø¤Î¶ÚÆù¤À¡£¾®»Ø¤Î¶ÚÆù¤¬¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤ÇÉª¤ÎÉéÃ´¤Ï·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÌîµåÎò¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤Î¶ÚÆù¤¬°Ñ½Ì¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ê¼ó¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¾®»Ø¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸ú²Ì¤ÏÈ¯´ø¤µ¤ì¤Å¤é¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¾®»Ø¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¡¢Éª¤Î¿¿¤óÃæ¤«¤éÃæ»Ø¤Þ¤Ç¤¬°ìÄ¾Àþ¤ËÂ·¤¦¤è¤¦¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£¼ê¼ó¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¿Æ»Ø¤È¾®»Ø¤ÎÀè¤Ã¤Ý¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆåºÎï¤Ê´Ý¤òºî¤ë¤Î¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤À¡£
¡¡´Ý¤òºî¤Ã¤¿ºÝ¡¢¹ç¤ï¤µ¤êÌÜ¤¬Ãæ»Ø¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¾®»Ø¤«¤é¿Æ»Ø¤¬°ìÄ¾Àþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î³ÎÇ§¤¬½ÅÍ×¤À¡£¾ÃÌ×¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¾®»Ø¤È¿Æ»Ø¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤â´Ý¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤é¤Ã¤¤ç¤¦¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤¦¤Þ¤¯·Á¤òºî¤ì¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï¼ê¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê¿¿²£¤Ë¹¤²¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ò¹Ô¤¦¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò³«¤¯¤À¤±¤Ç¤âÎÉ¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¼ê¤ò¹¤²¤ëºÝ¡¢¾®»Ø¤¬Á°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¡¢¿¿²£¤Î¾õÂÖ¤Ç¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£¤Þ¤º¤Ï»Ø¤¬¤·¤Ã¤«¤ê»È¤¨¤Æ¼ê¤¬³«¤¯¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬Àè·è¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÊÝ¸î¼Ô¡¢»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¤â¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Âç¾æÉ×¤«¤É¤¦¤«¡¢Äê´üÅª¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¡×¤È±öÂ¿¤µ¤ó¡£Äê´üÅª¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Éª¤ò¼é¤ë°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë