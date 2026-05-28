幸楽苑“ありそうでなかった”新作「冷し味噌らーめん」発売、豚骨×コンソメ×味噌の冷製スープ

ラーメンチェーン「幸楽苑」は6月2日、期間限定メニュー「冷し味噌らーめん」を全国の店舗で発売する。価格は税込830円。

同商品は、幸楽苑として“今までありそうでなかった”という冷たい味噌ラーメン。味噌のコクとコンソメスープの甘みを感じられる一杯に仕上げた。

〈豚骨×コンソメ×味噌を合わせた冷製スープ〉

「冷し味噌らーめん」は、香り高いコンソメスープとコクのある豚骨スープを組み合わせ、ニンニクや生姜の風味を効かせた奥深い味わいが特徴。さらに酸味を加えることで、暑い時期でもさっぱりと食べ進められるよう仕立てた。

冷し味噌らーめん

具材には、シャキシャキ食感のもやしをアクセントに、チャーシュー、メンマ、ネギ、味玉、小松菜をトッピング。味噌らーめんの定番具材をそろえながら、彩りと清涼感も演出した。

幸楽苑は、「暑い時期限定のさっぱりとした味噌らーめんをご賞味ください」とコメントしている。

〈餃子・チャーハンとのお得なセットも展開〉

単品のほか、餃子やチャーハンと組み合わせたセットメニューも用意する。セットは単品で注文するより70円〜150円お得となる。

〈販売ラインアップ（価格はすべて税込）〉

◆冷し味噌らーめん

830円

◆冷し味噌らーめん 餃子セット

通常価格1,140円→1,060円（80円お得）

【画像はこちら】冷し味噌らーめん 餃子セット など

◆冷し味噌らーめん チャーハンセット

通常価格1,230円→1,160円（70円お得）

◆冷し味噌らーめん ミックスセット（餃子・チャーハン）

通常価格1,510円→1,360円（150円お得）

※販売期間：2026年6月2日から期間限定

※対象店舗：幸楽苑 全店

※「幸楽苑 since1954＋幸楽苑のからあげ家」ではチャーハンを取り扱っていない