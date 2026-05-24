「この色だけは避けて下さい」人気占い師が教える「不安定になる財布の色」





運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！







【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。







イエローの財布は注意が必要

「イエローの財布は金運にいい」と耳にしたことがある人が多いかもしれません。こちら、私の解釈ではおすすめしていません。たしかにイエローには金の気が入っているので、お金を動かす効果はあるのですが、入ってきても楽しいことにどんどん使ってしまうんです。悪い意味で循環してしまうので、出費が増え、貯まらない財布になってしまう恐れがあります。できれば、イエローの財布は避けるようにしましょう。

「イエローの財布は金運にいい」と耳にしたことがある人が多いかもしれません。こちら、私の解釈ではおすすめしていません。たしかにイエローには金の気が入っているので、お金を動かす効果はあるのですが、入ってきても楽しいことにどんどん使ってしまうんです。







金運アップに「最強の財布の色」

≫【運を上げる2つの色】 ゲッターズ飯田さん一番弟子が教える「本当の幸運色」