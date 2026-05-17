仏代表の落選メンバーでもW杯上位を狙えそう？ カマヴィンガ、トリッソ、リーグ・アン得点ランク1位のルポールらメンバーから漏れた選手で組むイレブン
EUROやW杯を迎えるたびに恒例の話題となりつつあるが、フランス代表はメンバーから漏れた選手たちも極めて豪華だ。
先日には2026W杯に臨むフランス代表メンバーが発表され、エースのFWキリアン・ムバッペからバイエルンのFWマイケル・オリーセ、アーセナルの最終ラインを支えるDFウィリアム・サリバらが順当に選出される一方で、実力者の落選もあった。
さっそく『Planet Football』は落選メンバーでベストイレブンを作成。この面子ならW杯制覇はさすがに厳しいかもしれないが、上位進出なら十分に狙えそうな顔ぶれが揃う。
リュカ・シュヴァリエ（パリ・サンジェルマン）
DF
バンジャマン・パヴァール（マルセイユ）
レニー・ヨロ（マンチェスター・ユナイテッド）
カステロ・ルケバ（ライプツィヒ）
アドリアン・トリュフェ（ボーンマス）
MF
ケフレン・テュラム（ユヴェントス）
エドゥアルド・カマヴィンガ（レアル・マドリード）
コランタン・トリッソ（リヨン）
FW
フロリアン・トヴァン（RCランス）
イーライ・ジュニア・クルピ（ボーンマス）
エステバン・ルポール（レンヌ）
イレブンはこのようになった。退団したジャンルイジ・ドンナルンマに代わってPSGの守護神になる予定だったシュヴァリエ、2018W杯制覇を経験しているパヴァール、トリッソ、ライプツィヒでは主力のルケバ、そして何よりレアル・マドリードでプレイしているカマヴィンガが今回のメンバーに入れないところにフランスの豪華さが表れている。
FW枠の3枚も今季インパクトを残した選手たちで、トヴァンはPSGと優勝争いを演じたRCランスの主力、ボーンマスのクルピは19歳ながらプレミアリーグで12ゴールを記録。年齢的にA代表入りを焦る必要はなく、EURO2028を戦う頃までにはデビューのチャンスがあるだろう。
最後にルポールは今季国内のリーグ・アンで20ゴールを挙げ、得点ランク首位を走っているストライカーだ。リーグ・アンの得点王がW杯メンバーに入れないというのも恐ろしい。