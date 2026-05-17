EUROやW杯を迎えるたびに恒例の話題となりつつあるが、フランス代表はメンバーから漏れた選手たちも極めて豪華だ。



先日には2026W杯に臨むフランス代表メンバーが発表され、エースのFWキリアン・ムバッペからバイエルンのFWマイケル・オリーセ、アーセナルの最終ラインを支えるDFウィリアム・サリバらが順当に選出される一方で、実力者の落選もあった。



さっそく『Planet Football』は落選メンバーでベストイレブンを作成。この面子ならW杯制覇はさすがに厳しいかもしれないが、上位進出なら十分に狙えそうな顔ぶれが揃う。





GKリュカ・シュヴァリエ（パリ・サンジェルマン）DFバンジャマン・パヴァール（マルセイユ）レニー・ヨロ（マンチェスター・ユナイテッド）カステロ・ルケバ（ライプツィヒ）アドリアン・トリュフェ（ボーンマス）MFケフレン・テュラム（ユヴェントス）エドゥアルド・カマヴィンガ（レアル・マドリード）コランタン・トリッソ（リヨン）FWフロリアン・トヴァン（RCランス）イーライ・ジュニア・クルピ（ボーンマス）エステバン・ルポール（レンヌ）イレブンはこのようになった。退団したジャンルイジ・ドンナルンマに代わってPSGの守護神になる予定だったシュヴァリエ、2018W杯制覇を経験しているパヴァール、トリッソ、ライプツィヒでは主力のルケバ、そして何よりレアル・マドリードでプレイしているカマヴィンガが今回のメンバーに入れないところにフランスの豪華さが表れている。FW枠の3枚も今季インパクトを残した選手たちで、トヴァンはPSGと優勝争いを演じたRCランスの主力、ボーンマスのクルピは19歳ながらプレミアリーグで12ゴールを記録。年齢的にA代表入りを焦る必要はなく、EURO2028を戦う頃までにはデビューのチャンスがあるだろう。最後にルポールは今季国内のリーグ・アンで20ゴールを挙げ、得点ランク首位を走っているストライカーだ。リーグ・アンの得点王がW杯メンバーに入れないというのも恐ろしい。