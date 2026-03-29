おだやかな人生を過ごすにはどうすればいいか。元結不動密蔵院住職の名取芳彦さんは「100点を目指して頑張りすぎると、心身ともに疲れ果ててしまい、本人だけでなく周りの人にも悪影響が出ることもある。そんな人に対して、アドバイスしていることがある」という――。

※本稿は、名取芳彦『グズを直す本』（三笠書房）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／Jirsak ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Jirsak

■「ま、こんなもんだ」として前にジャンプ

たとえば、お料理。コロナ禍のステイホームで料理に目覚めた男性は、少なくありません。

三色弁当にから揚げ、果てはラーメンのスープ作りまで、なかなか満足いくものができません。それでも、「ま、今回はこんなもんだ」とそれなりに舌鼓を打ちます。

たとえば、仕事。自分に与えられたミッションは精一杯こなしますが、ある程度までやって時間切れになったら、「ま、今回はこんなところか」と自分を納得させることもあります。

たとえば、人生。思い描いていたような人生ではないし、人生の意味もいまだによくわからないけれど、周りに恵まれてここまで来たと、「寄り道、道草、回り道、人生丸ごとそんなもの」とつぶやき、それなりに充実した日々を送る人もいます。

上の3つの例はすべて私のことですが、私のようには思えない人もいるでしょう。自己肯定感の低い人や向上心がある人は、「ま、こんなもんだ」と割り切れません。ただその結果、別のことに取り組む好機を逃している場合もありそうです。

このように「こんなもんだ」と思えないのは、その人のクセのようなものなので、次に進めないことが一度や二度ではありません。小川の向こう側には別の岸があるのに、こちらの岸に未練があって、なかなかジャンプできないのです。

「ま、こんなもんだ」として前にジャンプするには、ジャンプできない原因を探る必要があります。

■お金の欲が煩悩ではないパターン

仏教で言えば、心の乱れを自覚したら、心を乱している原因を明らかにしていくのと同じです。その原因を“煩悩”と呼びます。

煩悩は単なる“悪い心”のことではなく、“心を乱す価値観や考え方”のことです。心が乱れなければ、煩悩ではありません。

たとえばお金の欲も、それによって心が乱れなければ、煩悩ではありません。しかし、「もっともっとお金が欲しい」「お金が少なくなるのは嫌だ」と心が乱れるなら、お金の欲は煩悩の仲間入りをするのです。

今やっていることに区切りをつけられない理由は、いくつか考えられます。

自分がやったことに自信が持てず、「本当にこれで大丈夫だろうか」と心配になる場合もあるでしょう。

しかし、大丈夫かどうかは、あとになってからでないとわかりません。バイキング会場で料理を取る時と同じです。まずは「ま、こんなところかな」と思った量でいいのです。足りなければ、また取りに行けばいいのですから。

仕事では、時間はないけれどもっと丁寧にやりたい、もっと細かくやって、やり切った感を味わいたいなどの理由で、モヤモヤすることもあるでしょう。

しかし、それをつづけていれば次に進めません。そんな時こそ「ま、とりあえずこんなもんだ」と区切りをつけ、切り上げたほうがいいケースもあるものです。

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■あの世に行ってから徹底的にやればいい

周りには、「それで満足しちゃうの？」と思われるかもしれませんが、本人がモヤモヤしているより、次に進みたい、別のことに取り組みたいと思うなら、「これでよし」として進めばいいのです。

いわばこれは、「やったことを棚上げにして先に進む」ということです。“棚上げ”という言葉には、あまり良いイメージがないかもしれませんが、解決・処理を一時保留にして先に延ばすという意味で、悪い意味ばかりではありません。

あるいは、「現会長を棚上げして、名誉顧問が牛耳る」など、形の上では配慮・敬意を払いながら、実際は無視するという意味もあります。しかし、自分がやっていることを棚上げにするのですから、覚悟さえすれば問題はないでしょう。

少しの勇気を出して「ま、こんなもんだ」と棚上げにした時、それを聞いた人が「こんなもんだ、って、どんな門だよ」とツッコミを入れてきたら、こんな返答はいかがでしょうか。

「私の『こんな門』は、日光東照宮の陽明門のことです。あの門の柱に使われている木は一本だけ、地面に生えていた時と上下が逆になっているものがあります。

これは、物事は完成と同時に崩壊が始まるという言い伝えを逆手に取り、あえて完成させない手法を取っているのです。私のやっていることも同じで、徹底的にやらないようにしているのです」

もっと丁寧に、より細かく、最後まで徹底的にやるのは、あの世に行ってからやればいい、くらいに余裕を持って考えてもいいのです。あなたの人生なのですから、あなたが決めて、それでレッツ・ゴーしていいのですよ。

■60点で妥協してもおだやかな人生になる

どんなことでも、精一杯やってみると多くのことがわかります。どこが自分の限界で、何が大切か、どこは手を抜いてもいいかなど、事の全容がおおよそ明らかになるのです。

また、終わってみれば達成感もある程度味わえます。何より、精一杯やっている間の「これはどうする？」などの思考力や、集中している時間の充実感などは、のんべんだらりと暮らしていれば得られない人生の貴重な宝物になります。

だからこそ、大人は子どもに、手を抜かずに精一杯、力一杯やることを勧めます。

その点で、すでにそれらの貴重な宝を手にしているお年寄りに、「精一杯やったらどうですか」とアドバイスしたりはしません。そんなことを言われなくても、精一杯やる大切さや魅力は、とうにわかっているからです。

「やらなければならない」「やったほうがいい」と本人が判断すれば、垂れ込めた雲のように低くなってしまった気力、体力、記憶力の間をぬって現れる晴れ間をねらって、自ら進んで事に当たるでしょう。

なぜこんなことを書いているかと言うと、私自身が「人には精一杯やったほうがいいと言ってきたのだから、自分も精一杯やってみればいいじゃないか」と、励ましとも叱責とも取れることを子どもの世代から言われる年齢になったからです。

ある程度の齢を重ねると、60点で妥協してもおだやかな人生になることがわかります。むしろ、100点を目指して頑張りすぎると、心身ともに疲れ果ててしまい、本人だけでなく周りの人にも悪影響が出ることもあると知っているのです。

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■現代人に必要な「上手な力の抜き方」

そんな人に対して、私は「100点ではなく、60点を目指せばいい」とアドバイスすることがあります。これは「心に余裕を持って事に当たれ」という金言ですが、この言葉には思わぬ落とし穴があります。

先に触れたように、100点を目指して精一杯やってみた経験が一度でもあれば、必要な力加減や手抜き加減がわかります。これが余裕になります。

たとえば、時速100km／時で走れる車が60km／時で走るのは余裕があります。しかし、60km／時しか出ない車が60km／時で走りつづけるのは大変で、やがてエンジンやタイヤなどが悲鳴を上げてしまいます。

民謡研究家の竹内勉さんは、生前担当していたラジオ番組で三味線の弾き手について、こうおっしゃっていました。

「同じテンポで三味線を弾いていても、『ゆっくり弾いて』と言うのは、もっと速く弾ける人がスピードを落として弾いている場合です。そんな時は、『ゆったり』弾いていると感じます。しかし、その速さが精一杯な人が弾いた場合は、『遅い』と感じるものです」

他にも、夕飯のメニューの品数を頑張って6品作っていた人は、4品にしても問題はありません。作ろうと思えば作れる実力があるのですから。

■住職が座右の銘にしている言葉

また親の介護を自宅で毎日していてクタクタになった人が、週のうち3日か4日をデイサービスやショートステイに任せるのは、親子双方が心に余裕を持つために非常に重要です。

名取芳彦『グズを直す本』（三笠書房）

私は、「最初から60点でいい」と申し上げているわけではありません。最初から60点を目指せば、無理もしません。

私の座右の銘の一つに「無理はしてみろ、無茶するな」があります。少しの無理は私たちの力を伸ばしてくれますが、無茶は自他ともに瓦解を招きます。

しかし、無理と無茶の境は、やってみないとわかりません。壊れてみないと「あそこまでが無理で、それ以上は無茶だった」とはわからないのです。これが、冒頭で申し上げた「精一杯やると自分の限界がわかる」という言葉の意味です。

前代未聞のコロナ禍では、不機嫌になる人が増えました。当時、せめて機嫌よく暮らしたいという声も多く聞きましたが、機嫌を直したからといって、上機嫌になれるわけではありません。

私は、毎日機嫌よく暮らしたいとは思いませんでした。不機嫌でさえなければ、それで十分だと思ったのです。上機嫌が100点だとすれば不機嫌は30点でしょうか。その中間（60?80点くらい）でいいのです。

■「毎日を楽しく愉快に過ごしたい」は欲張り

若い友人の中に「毎日を楽しく、愉快に過ごしたい」と笑顔で言う人がいました。私は「『毎日楽しく愉快に』は毎日100点を目指しているようなものだから、楽しめなかったり愉快でない日があれば自分はダメだと思ってしまう。『適当に楽しく愉快に過ごせればいい』くらいが、楽に生きていけると思うよ」と伝えました。

すでに精一杯やったことがあるならば、それに関しては60点でもいいではないですか。そろそろ60点の生き方にOKを出し、余裕を持って人生を楽しみましょう。

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名取 芳彦（なとり・ほうげん）

元結不動密蔵院住職

1958年、東京都江戸川区小岩生まれ。密蔵院住職。真言宗豊山派布教研究所所長。豊山流大師講（ご詠歌）詠匠。密蔵院写仏講座・ご詠歌指導など、積極的な布教活動を行っている。主な著書に、『気にしない練習』『人生がすっきりわかるご縁の法則』『ためない練習』『般若心経、心の「大そうじ」』（以上、三笠書房《知的生きかた文庫》）などベストセラー、ロングセラーが多数ある。

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（元結不動密蔵院住職 名取 芳彦）