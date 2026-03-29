元天竺鼠・天竺川原、吉本興業とのエージェント契約終了発表「双方の協議の結果」3月末をもって
【モデルプレス＝2026/03/29】元お笑いコンビ・天竺鼠の天竺川原が、3月31日をもって吉本興業とのエージェント契約を終了することがわかった。同月29日、吉本興業が発表した。
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同社は「タレント 天竺川原は当社とエージェント契約を締結したうえで芸能活動を行っておりましたが、双方の協議の結果、2026年3月31日（火）をもって、エージェント契約を終了することになりましたのでご報告します」と発表。「弊社としましては、天竺川原の新しい環境での活躍を応援してまいる所存です。ファンの皆様、関係各位におかれましては、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけている。
天竺川原は、1980年1月21日生まれ、鹿児島県出身。2004年4月に瀬下豊とお笑いコンビ・天竺鼠を組み、吉本興業のNSC大阪校26期生として活動。「キングオブコント」では3度の決勝進出を誇る。2020年より、吉本興業とエージェント契約を締結。2026年1月1日にコンビ解散を発表。同月2日、芸名を「川原克己」から「天竺川原」に改名した。（modelpress編集部）
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◆天竺川原、吉本興業とのエージェント契約終了
同社は「タレント 天竺川原は当社とエージェント契約を締結したうえで芸能活動を行っておりましたが、双方の協議の結果、2026年3月31日（火）をもって、エージェント契約を終了することになりましたのでご報告します」と発表。「弊社としましては、天竺川原の新しい環境での活躍を応援してまいる所存です。ファンの皆様、関係各位におかれましては、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけている。
◆天竺川原、元日にコンビ解散
天竺川原は、1980年1月21日生まれ、鹿児島県出身。2004年4月に瀬下豊とお笑いコンビ・天竺鼠を組み、吉本興業のNSC大阪校26期生として活動。「キングオブコント」では3度の決勝進出を誇る。2020年より、吉本興業とエージェント契約を締結。2026年1月1日にコンビ解散を発表。同月2日、芸名を「川原克己」から「天竺川原」に改名した。（modelpress編集部）
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