3年付き合った恋人に婚約者を紹介…出世のために彼女の手柄も自分のものにするモラハラ彼氏役 和田雅成、『あの夜、社長の子供を授かりました』出演

3年付き合った恋人に婚約者を紹介…出世のために彼女の手柄も自分のものにするモラハラ彼氏役 和田雅成、『あの夜、社長の子供を授かりました』出演