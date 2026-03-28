「今日好き」りんか、制服風ミニスカ衣装から脚線美輝く「シルエット美しい」「何でも着こなせて天才」
【モデルプレス＝2026/03/28】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが3月26日、自身のInstagramを更新。26日、東京・立川ステージガーデンにて開催された「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」（以下、「青春祭2026」）のオフショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」“日本一イケメン高校生”の恋人「シルエット美しい」ミニスカからスラリ美脚
りんかは「青春祭 2026ありがとうございました。すっっっっごいたのしかった。今年は最年長カップルでなんかすごーーく、こころにしみた」などとつづり、青春祭2026のオフショットを複数枚投稿。アイボリー系と淡いブルーのニットにネクタイ、ミニ丈のプリーツスカートと制服風な上品コーディネートを披露した。プリーツスカートからは引き締まった脚のラインが伸びている。また、りんはなカップルで知られる植野花道（はなみち）との2ショットも公開している。
この投稿にファンからは「何でも着こなせて天才」「青春祭お疲れ様でした」「足綺麗すぎ」「シルエット美しい」「ミニ丈スカート似合う」「制服っぽくて好き」「りんはなカップル尊い」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」“日本一イケメン高校生”の恋人「シルエット美しい」ミニスカからスラリ美脚
◆りんか、ミニ丈スカートから美脚スラリ
りんかは「青春祭 2026ありがとうございました。すっっっっごいたのしかった。今年は最年長カップルでなんかすごーーく、こころにしみた」などとつづり、青春祭2026のオフショットを複数枚投稿。アイボリー系と淡いブルーのニットにネクタイ、ミニ丈のプリーツスカートと制服風な上品コーディネートを披露した。プリーツスカートからは引き締まった脚のラインが伸びている。また、りんはなカップルで知られる植野花道（はなみち）との2ショットも公開している。
◆りんかの投稿に反響
この投稿にファンからは「何でも着こなせて天才」「青春祭お疲れ様でした」「足綺麗すぎ」「シルエット美しい」「ミニ丈スカート似合う」「制服っぽくて好き」「りんはなカップル尊い」など反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
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