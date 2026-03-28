こちらは、SNSなどを中心に話題を集める小学生の切り絵クリエイター、KENさんの作品です。この春に卒業を迎え、本格的な個展に臨んでいます。

シャインマスカットを頬張るネコに、メロンソーダを片手に新聞を読むネコ。



福岡県直方市で開かれている「もぐもぐ四季ねこ展」には100点以上の作品が並びます。



いきいきとした表情は、すべて切り絵で生み出されています。

■訪れた人

「自分では思いつかない色使い、カラフルだけれどほかの人とは違う組み合わせがあって、面白いし、かわいい。」

「 空だったら青、葉っぱだったら緑といった固定観念がない感じ。」

独特の世界観を生み出しているのは、この春、小学校を卒業したばかりの末永健吾さん（12）です。切り絵クリエイター、KENとして活動しています。



個展を企画したのも同じく小学生のスタッフたちです。みんなKENさんのファンで、作品の背景にも興味津々です。



■KENさん

「その時、興味がある食べ物や好きな事をきっかけにして思いついています。この時はちょうど筋トレに興味があって、筋トレをしていたのをきっかけに制作しました。」



ネコに投影されるのは、KENさんのその時々の好奇心です。

■KENさん

「おだんごと、ういろうと、きりたんぽ。」



KENさんは、7匹の保護ネコと暮らしています。



■KENさん

「甘えてくるところが魅力です。」

ネコ以外の作品はないというほど、ネコを愛するKENさん。切り絵を制作し始めたのは小学1年生の時です。



■KENさん（当時10歳）

「工作が好きだし、折り紙のはぎれが余っていて捨てるのはもったいないから、切り絵を始めた。」



思いのままに油性マジックで絵を描き、カッターで余白部分を切り落として、好きな色の折り紙を当てていきます。



小学生ならではの発想で作られた作品も。

名古屋のシャチホコになっているネコや、徳島の阿波踊りを踊るネコ。



これらは、KENさんが小学4年生の時に、都道府県の特色を覚えるために制作したのだといいます。



その発想と愛らしさがSNS上で出版社の目に留まり、去年、本としてまとめられました。



福岡のご当地ネコは「めんたいこ」にふんしています。今回の個展では、こうした原画も見られます。

切り絵の魅力に触れてもらおうと、ワークショップも開かれました。



■KENさん

「何色にする？黄緑？水色？」

■参加した子ども

「水色。」



KENさんのサポートを受け、作品を完成させます。



■参加した子ども

「楽しかった。」

■KENさん

「ここは本当は何もないけれど、黒にしているところが良いと思いました。」

■参加した子ども

「家にいる、ふーちゃんみたいにしたかったから。」



■参加した子ども

「すごく集中して楽しかったです。」

■KENさん

「切り絵が完成した達成感を知ってほしいです。」



いよいよ4月には中学生になるKENさん。目標は。



■KENさん

「切り絵のできるサッカー選手です。」



将来も楽しみな福岡発の切り絵クリエイター。作品展は4月5日まで、直方谷尾美術館で開かれています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年3月24日午後5時すぎ放送