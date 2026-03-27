開幕戦限定…金色がちりばめられた世界一ユニホーム

米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）に本拠地でダイヤモンドバックスとの開幕戦を迎えた。大谷翔平投手や山本由伸投手がこの日着用したユニホームは、昨季の世界一を記念した特別デザイン。NHK中継などで目にした日本のファンからは驚きの声が並んだ。

ドジャースの選手が着用したユニホームは、胸のチームロゴや背ネーム、背番号に金色の縁どりが施されている。袖には「2025 WORLDSERIES Champions」というワッペンも。帽子はつばとドジャースのロゴが金色で、LAマークの左右に二つの星が縫いこまれたゴージャスなデザインだ。

昨季のワールドシリーズを制覇した「ゴールドコレクション」で、着用は開幕戦のみ。中継でもひと目でわかる違いに、Xにはファンから驚きの声が並んだ。

「ゴールドの大谷…まるで伝説のヒーロー降臨って感じ」

「王者にしか許されないユニフォームだ」

「思ってたより派手さが抑えられててカッコいい！」

「派手に見えたけど、着ると神々しいな！」

「ユニフォームめちゃくちゃかっこいい」

「今年も輝きまくりですね」

大谷は開幕戦に「1番・DH」で先発出場。初回の今季初打席で右前打を放ち、幸先のいいスタートを切った。



（THE ANSWER編集部）