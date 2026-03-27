USB Type-C搭載のタブレット・スマートフォンを急速充電できる！超小型で軽量のAC充電器
サンワサプライ株式会社は、タブレット・スマートフォンに急速充電できるUSB PD規格20W出力に対応した、Type-Cポート搭載のキューブ型AC充電器「ACA-PD113Wシリーズ」を発売した。発熱を抑えつつ高効率な電力変換を実現する次世代半導体「GaN」を採用し、高出力と小型化を実現した。単体モデルのほか、ゆったり使える2mのType-Cケーブル同梱モデルもラインアップしている。
■タブレットもスマホも、これ１つでスピード充電
最大20WのUSB Power Delivery（PD）出力に対応する、Type-Cポート搭載のAC充電器だ。USB PD規格に対応したスマートフォンやタブレットなどを急速充電できる。
■超コンパクト＆軽量で持ち運びやすい
「軽量」×「コンパクト」で、毎日の通勤から出張・旅行までどんなシーンでも手軽に持ち運び可能だ。また、次世代半導体GaN（窒化ガリウム）を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現した。
■本体に収納できるスイングプラグ
90°回転するスイングプラグを採用し、折りたたんで収納できる。コンパクトでフラットに収まるため持ち運びやすく、周囲の機器を傷つけにくい設計だ。
■安全設計
過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できる。
■電気用品安全法（PSE）適合
電気用品安全法（PSE）の技術基準に適合しており、安心・安全に使用できる。
■名入れ対応
社内備品や記念品、販促ツールに利用できる。
■USB PD対応キューブ型AC充電器（PD20W）「ACA-PD113W」
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90°回転するスイングプラグを採用し、折りたたんで収納できる。コンパクトでフラットに収まるため持ち運びやすく、周囲の機器を傷つけにくい設計だ。
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■電気用品安全法（PSE）適合
電気用品安全法（PSE）の技術基準に適合しており、安心・安全に使用できる。
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