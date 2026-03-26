「最後にステージに立てて」向井康二、“たくさんの思い出がある場所”にお別れ。「感動をありがとう」
Snow Manの向井康二さんは3月25日、自身のInstagramを更新。出演したイベント「ほんまおおきに大阪松竹座 〜WE are 松竹座男子。今まで永らくお世話になりました。関ジュの頃、和室の楽屋で向き合った日々。そんな青春の場所でSUPER Aぇ!卒業式。〜」のオフショットを公開しました。
【写真＆動画】向井康二、“たくさんの思い出がある場所”にお別れ
ファンからは「ラスト松竹座おつかれさまでした」「康二くんの原点」「SnowManとして戻ってきたんだなって」「成長したね」「感動をありがとう」「チーム関西最高」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真＆動画】向井康二、“たくさんの思い出がある場所”にお別れ
「SnowManとして戻ってきたんだなって」向井さんは「たくさんお世話になった大阪松竹座 たくさん流した汗と涙。昨日ステージ立っているときたくさんの思い出が出てきました」と、5月末に閉館する大阪松竹座への思いをつづり、10枚の写真と2本の動画を投稿。いずれも同イベントのオフショットですが、向井さんにとっては大阪松竹座での最後の思い出でもあります。また「ファンのみんなともたくさんの思い出がある場所で最後にステージに立てて本当にありがとうございました！」と、感謝の言葉もつづりました。
オフショットはほかにも！「ほんまおおきに大阪松竹座」の公式X（旧Twitter）も、同イベントのオフショットを公開。向井さんが写っているものとしては、なにわ男子の道枝駿佑さんとツーショット、WEST.の重岡大毅さん、藤井流星さんとスリーショットなどがあります。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)