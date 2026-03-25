Kis-My-Ft2、デビュー15周年を記念した衣装展を全国6店舗で開催 15年間分合計48点が前・後期で登場
6人組グループ・Kis-My-Ft2のデビュー15周年を記念した衣装展『Kis-My-Ft2：The Couture（ザ・クチュール）』が4月24日から5月25日の期間、池袋PARCO 本館7F PARCO FACTORYにて開催する。さらに池袋のほか全国5店舗（札幌、仙台、福岡、心斎橋、名古屋）でも巡回する。
【画像】歴代のステージ衣装がキーホルダーに！ほかグッズ一覧
Kis-My-Ft2のステージ衣装の数々は、2018年以降メンバーの玉森裕太が監修しており、「Kis-My-Ft2をよりかっこよく見せるため」王道アイドル衣装の型にはまらず、メンバーの個性を活かした“ファッション性の高い衣装“が作られている。
同展ではそんな衣装制作へのこだわりも感じられるよう、アトリエのような空間を演出。未公開のデザイン資料や着用写真とともに、15年間の衣装を前期・後期に分けて合計48点を展示※するほか、メンバーの私物アイテムも展示する。さらに、ライブ映像を鑑賞できる空間や、本展開催に合わせて制作された5月26日より各音楽配信サービスにてデジタルリリースが決定した新曲「Couture」の先行試聴エリアも登場予定する。
同展開催記念グッズは、展示コンセプトに合わせて、衣装の素材から発想したディテールがデザインされたステッカーや衣装ルックのキーホルダー、さらに、本展ロゴ入りのハンガー、ハンカチスカーフなどのファッションアイテムのほか、キービジュアル撮影時のアザーカットを使用したカードセットもラインナップ。Kis-My-Ft2のクラフトマンシップが詰まった“Couture”を堪能できる空間となっている。
なお同展入場者に向け、メンバー全員からのメッセージがプリントされた「メッセージ入りカード」をプレゼントする。
※未就学児へのお渡しは不可
※1回のご入場につき、お1人様1枚のお渡し
※画像はイメージです。実際のカードとは仕様が異なる場合がある
※会場によってリボンのカラーが異なる
（池袋：水色、札幌：オレンジ、仙台：ピンク、福岡：紫、心斎橋：黄色、名古屋：緑）
■「Kis-My-Ft2：The Couture」池袋会場 開催概要
会場池袋PARCO 本館7F PARCO FACTORY（東京都豊島区南池袋1-28-2）
会期前期（A）：2026年4月24日（金）〜5月8日（金）／後期（B）：2026年5月9日（土）〜5月25日（月）
時間11:00〜21:00 ※入場は閉場の30分前まで ※後期最終日は18時閉場
入場料1,500円※未就学児無料
※巡回会場では、前期または後期どちらかの衣装24点の展示となる
【画像】歴代のステージ衣装がキーホルダーに！ほかグッズ一覧
Kis-My-Ft2のステージ衣装の数々は、2018年以降メンバーの玉森裕太が監修しており、「Kis-My-Ft2をよりかっこよく見せるため」王道アイドル衣装の型にはまらず、メンバーの個性を活かした“ファッション性の高い衣装“が作られている。
同展開催記念グッズは、展示コンセプトに合わせて、衣装の素材から発想したディテールがデザインされたステッカーや衣装ルックのキーホルダー、さらに、本展ロゴ入りのハンガー、ハンカチスカーフなどのファッションアイテムのほか、キービジュアル撮影時のアザーカットを使用したカードセットもラインナップ。Kis-My-Ft2のクラフトマンシップが詰まった“Couture”を堪能できる空間となっている。
なお同展入場者に向け、メンバー全員からのメッセージがプリントされた「メッセージ入りカード」をプレゼントする。
※未就学児へのお渡しは不可
※1回のご入場につき、お1人様1枚のお渡し
※画像はイメージです。実際のカードとは仕様が異なる場合がある
※会場によってリボンのカラーが異なる
（池袋：水色、札幌：オレンジ、仙台：ピンク、福岡：紫、心斎橋：黄色、名古屋：緑）
■「Kis-My-Ft2：The Couture」池袋会場 開催概要
会場池袋PARCO 本館7F PARCO FACTORY（東京都豊島区南池袋1-28-2）
会期前期（A）：2026年4月24日（金）〜5月8日（金）／後期（B）：2026年5月9日（土）〜5月25日（月）
時間11:00〜21:00 ※入場は閉場の30分前まで ※後期最終日は18時閉場
入場料1,500円※未就学児無料
※巡回会場では、前期または後期どちらかの衣装24点の展示となる