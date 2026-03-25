＜金融教育のいま＞お小遣い帳はなくてもいい？小中学生のわが子に教えたいお金の教育とは
小学校、中学校では、社会科の授業でお金に関する授業が行われています。今回は小中学生のわが子に家庭内でどんなお金の教育をしたらいいのか、総合マネースクールであるファイナンシャルアカデミーの認定講師の肥後知歩講師に話を聞きました。
小中学校の社会科で行われている金融教育では、何を学ぶ？
小学校と中学校の金融教育では、金融や経済の仕組みや流れを学ぶことで社会を理解し、子どもたちの自立する力や将来や目標に向かって進む意欲を養うことが大きな目的とされています。小学校では学年ごとに変わっていきますが、基本的なお金の大切さや身近な買い物、計画的なお金の使い方、お小遣い帳、預金や利子、社会保障、電子マネーやクレジットカードなどについて学びます。中学校ではより自分の将来を考えられるようにお金から考えるライフプランや職業、金融機関の役割や種類、消費者トラブルといったことが教えられているケースがあるようです。
――最近ではお小遣いを、決済アプリや電子マネーなどのキャッシュレス決済にしている家庭もあると聞きます。子どもの金銭感覚を養うためには、現金かキャッシュレス決済、どちらの方法がいいのでしょうか？
肥後知歩講師（以下、肥後講師）：どちらでもかまいません。最初の一歩として現金という目に見えるお金で渡して、お小遣い帳に自分で記録するやり方で金融感覚を身につけさせることはいいと思います。一方でキャッシュレス決済には、世の中がさらにキャッシュレス化に進んでいく中で、自分で記入しなくても収入と支出の履歴がわかり、現金を手元に持っていなくても買い物ができるメリットがあると思います。
――キャッシュレス決済だと、無駄遣いが多くならないでしょうか？
肥後講師：たしかに大人でも、現金払いのときは無駄遣いをしなかったけれど、クレジットカード払いになった途端にお金の管理ができなくなる人もいますよね。その点でいうと、大人になってからも上手にお金の管理ができるように、子どものうちからキャッシュレス決済に慣れさせておくという考え方も一理あります。またポイントが貯まるので、ポイントの運用や還元なども経験できます。
お金の使い方に失敗することも大事な経験
――親としては小学校や中学生のわが子に、家庭内の金融教育としてどんなことを教えたらいいのでしょうか？
肥後講師：お金のありがたみやお金を貯める・増やすおもしろさ、自分が本当にほしいものにお金を使う意味など、親御さんが伝えたいことはたくさんあると思います。ただ大事なことは、「お金はツール」であり、いいものでも悪いものでもないという基本的なことです。お金は、自分が幸せになるために必要な手段。お金を貯めることや増やすことに重点を置くのではなく、何のために貯めるのか、増やすのか、使うのかということを教えていくことが大事です。
そのためにも小中学生くらいの子どもなら、自分でお金を使ってちゃんと満足したのかという体験を増やしていくことがおすすめです。たとえば子どもが、「お友達が持っているゲームを自分もほしくて買ったけれども、別に遊ばないし、嬉しくもなかった」と言ったとします。そういうときに「無駄遣いだ」と叱るのではなく、「今の気持ちはどう？」というように、子どもの買い物と満足度を一緒にフィードバックするといいと思います。そうした小さな失敗も、大人になって大きな失敗をしないための糧になります。子どもも「私はこういうことにお金を使うと嬉しいんだ」、「これにはお金を使う価値はない」、「たった100円なのにこんなに楽しかった」と、価格と価値の違いを自然と学んでいくと思います。
家庭内でお金の話はオープンに。親の姿や友達との会話で自然に学ぶことも
――そのほかに家庭内でできることはありますか？
肥後講師：親子でお金の話をオープンにしていってほしいなと思います。親の年収や家を購入したときの金額、住宅ローンなど具体的なお金の話はもちろん、親が買い物中に比較検討している様子、ほしいものを買って喜んでいる姿などを見せることも、いい教育となるのではないでしょうか。
親が「これを教えなきゃ」と思い詰めすぎなくても、「あのゲームって〇〇万円もするよね」、「うちの親は買ってくれないよ」、「お年玉で〇〇を買ったよ」といった友達との会話の中から、自然と金銭感覚やお金の大切さなどを学んでいってくれます。意気込み過ぎず気楽に考えてほしいですね。
文・AKI 編集・編集部