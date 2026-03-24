「イケメン」人気インフルエンサー、双子の息子と“ワンオペディズニー”へ！ 「全部がもう愛おしすぎて」
元キャバクラ嬢で現在は実業家、インフルエンサーの黒崎みささんは3月23日、自身のInstagramを更新。“ワンオペディズニー”の親子ショットを公開しました。
【写真】黒崎みさ＆子どもたちの姿
また、「今回は動画を回せるかもと思い 初めて1人で双子を連れて行き、動画も回してみた まだまだ1人だとココダブル必須だけどディズニーのワンオペは余裕になってきた」と、初めての“ワンオペディズニー”を振り返り、2人乗り用ベビーカーをうまく使いながら少しずつ慣れてきた喜びをつづっています。
ファンからは、「3人がかわいくて大好きです」「写真全部がもう愛おしすぎて」「かわいい」「あめくんゆきくんイケメン」「かわいいが渋滞しているー」「最後の写真ミッキーに怖がっているのかしら」「全て愛おしい」「3人ともかわいすぎる」と、称賛する声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】黒崎みさ＆子どもたちの姿
「写真全部がもう愛おしすぎて」黒崎さんは「ワンオペディズニー」とつづり、8枚の写真を投稿しています。双子の息子たちと東京ディズニーランドを満喫した様子を披露。1枚目はキャラクターとの記念ショット、2〜6枚目は親子ショットや双子のツーショットです。幸せいっぱいのカットが並んでいます。
ファンからは、「3人がかわいくて大好きです」「写真全部がもう愛おしすぎて」「かわいい」「あめくんゆきくんイケメン」「かわいいが渋滞しているー」「最後の写真ミッキーに怖がっているのかしら」「全て愛おしい」「3人ともかわいすぎる」と、称賛する声が相次ぎました。
ディズニーでの動画も披露20日には「推しには会えなかった双子」と、ディズニーでの双子の様子を動画で披露していた黒崎さん。コメントでは、「可愛い」「めちゃ喋ってる」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)