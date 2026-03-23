　3月23日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3124銘柄。東証終値比で上昇は1866銘柄、下落は1186銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが105銘柄、値下がりは115銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は890円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の23日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8801>　三井不　　　　　　 2195 +510.0（ +30.3%）
2位 <5202>　板硝子　　　　　　　502　　+97（ +24.0%）
3位 <6232>　ＡＣＳＬ　　　　　 1588　 +192（ +13.8%）
4位 <8708>　アイザワ証Ｇ　　　 1620　 +185（ +12.9%）
5位 <8766>　東京海上　　　　 6404.9 +547.9（　+9.4%）
6位 <2586>　フルッタ　　　　　119.9　 +8.9（　+8.0%）
7位 <3397>　トリドール　　　　 4616　 +301（　+7.0%）
8位 <410A>　ＧＭＯコマス　　　 1063　　+66（　+6.6%）
9位 <8700>　丸八証券　　　　　 1835　 +101（　+5.8%）
10位 <4978>　リプロセル　　　　　170　　 +7（　+4.3%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8005>　スクロール　　　　 1005　 -277（ -21.6%）
2位 <2338>　クオンタムＳ　　　145.1　-10.9（　-7.0%）
3位 <6905>　コーセル　　　　　 1051　　-77（　-6.8%）
4位 <224A>　ＧＸウラン　　　　 1580　 -105（　-6.2%）
5位 <2656>　ベクターＨＤ　　　　158　　-10（　-6.0%）
6位 <395A>　地銀業界改革　　　762.1　-39.9（　-5.0%）
7位 <7946>　光陽社　　　　　　　775　　-40（　-4.9%）
8位 <2195>　アミタＨＤ　　　　350.1　-16.9（　-4.6%）
9位 <4264>　セキュア　　　　 1660.1　-70.9（　-4.1%）
10位 <281A>　インフォメテ　　　　538　　-22（　-3.9%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8801>　三井不　　　　　　 2195 +510.0（ +30.3%）
2位 <8766>　東京海上　　　　 6404.9 +547.9（　+9.4%）
3位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　　 4004　 +114（　+2.9%）
4位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 4565　　+82（　+1.8%）
5位 <9005>　東急　　　　　　　 1842　+21.0（　+1.2%）
6位 <8253>　クレセゾン　　　 4074.9　+31.9（　+0.8%）
7位 <6532>　ベイカレント　　 4538.9　+32.9（　+0.7%）
8位 <6770>　アルプスアル　　　 2115　+14.5（　+0.7%）
9位 <4704>　トレンド　　　　 5328.9　+33.9（　+0.6%）
10位 <4307>　野村総研　　　　 4255.9　+26.9（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5713>　住友鉱　　　　　　 8200　 -172（　-2.1%）
2位 <5803>　フジクラ　　　　　23833　 -497（　-2.0%）
3位 <8591>　オリックス　　　　 4500　　-62（　-1.4%）
4位 <1803>　清水建　　　　　　 2710　-33.5（　-1.2%）
5位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　 3465.7　-41.3（　-1.2%）
6位 <4062>　イビデン　　　　　 7456　　-84（　-1.1%）
7位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1280　-13.5（　-1.0%）
8位 <6857>　アドテスト　　　　22555　 -175（　-0.8%）
9位 <7012>　川重　　　　　　15254.5 -110.5（　-0.7%）
10位 <9107>　川崎汽　　　　　　 2560　-17.5（　-0.7%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース