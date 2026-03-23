[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1866銘柄・下落1186銘柄（東証終値比）
3月23日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3124銘柄。東証終値比で上昇は1866銘柄、下落は1186銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが105銘柄、値下がりは115銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は890円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の23日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8801> 三井不 2195 +510.0（ +30.3%）
2位 <5202> 板硝子 502 +97（ +24.0%）
3位 <6232> ＡＣＳＬ 1588 +192（ +13.8%）
4位 <8708> アイザワ証Ｇ 1620 +185（ +12.9%）
5位 <8766> 東京海上 6404.9 +547.9（ +9.4%）
6位 <2586> フルッタ 119.9 +8.9（ +8.0%）
7位 <3397> トリドール 4616 +301（ +7.0%）
8位 <410A> ＧＭＯコマス 1063 +66（ +6.6%）
9位 <8700> 丸八証券 1835 +101（ +5.8%）
10位 <4978> リプロセル 170 +7（ +4.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8005> スクロール 1005 -277（ -21.6%）
2位 <2338> クオンタムＳ 145.1 -10.9（ -7.0%）
3位 <6905> コーセル 1051 -77（ -6.8%）
4位 <224A> ＧＸウラン 1580 -105（ -6.2%）
5位 <2656> ベクターＨＤ 158 -10（ -6.0%）
6位 <395A> 地銀業界改革 762.1 -39.9（ -5.0%）
7位 <7946> 光陽社 775 -40（ -4.9%）
8位 <2195> アミタＨＤ 350.1 -16.9（ -4.6%）
9位 <4264> セキュア 1660.1 -70.9（ -4.1%）
10位 <281A> インフォメテ 538 -22（ -3.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8801> 三井不 2195 +510.0（ +30.3%）
2位 <8766> 東京海上 6404.9 +547.9（ +9.4%）
3位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4004 +114（ +2.9%）
4位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4565 +82（ +1.8%）
5位 <9005> 東急 1842 +21.0（ +1.2%）
6位 <8253> クレセゾン 4074.9 +31.9（ +0.8%）
7位 <6532> ベイカレント 4538.9 +32.9（ +0.7%）
8位 <6770> アルプスアル 2115 +14.5（ +0.7%）
9位 <4704> トレンド 5328.9 +33.9（ +0.6%）
10位 <4307> 野村総研 4255.9 +26.9（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5713> 住友鉱 8200 -172（ -2.1%）
2位 <5803> フジクラ 23833 -497（ -2.0%）
3位 <8591> オリックス 4500 -62（ -1.4%）
4位 <1803> 清水建 2710 -33.5（ -1.2%）
5位 <9984> ＳＢＧ 3465.7 -41.3（ -1.2%）
6位 <4062> イビデン 7456 -84（ -1.1%）
7位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1280 -13.5（ -1.0%）
8位 <6857> アドテスト 22555 -175（ -0.8%）
9位 <7012> 川重 15254.5 -110.5（ -0.7%）
10位 <9107> 川崎汽 2560 -17.5（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の23日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8801> 三井不 2195 +510.0（ +30.3%）
2位 <5202> 板硝子 502 +97（ +24.0%）
3位 <6232> ＡＣＳＬ 1588 +192（ +13.8%）
4位 <8708> アイザワ証Ｇ 1620 +185（ +12.9%）
5位 <8766> 東京海上 6404.9 +547.9（ +9.4%）
6位 <2586> フルッタ 119.9 +8.9（ +8.0%）
7位 <3397> トリドール 4616 +301（ +7.0%）
8位 <410A> ＧＭＯコマス 1063 +66（ +6.6%）
9位 <8700> 丸八証券 1835 +101（ +5.8%）
10位 <4978> リプロセル 170 +7（ +4.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8005> スクロール 1005 -277（ -21.6%）
2位 <2338> クオンタムＳ 145.1 -10.9（ -7.0%）
3位 <6905> コーセル 1051 -77（ -6.8%）
4位 <224A> ＧＸウラン 1580 -105（ -6.2%）
5位 <2656> ベクターＨＤ 158 -10（ -6.0%）
6位 <395A> 地銀業界改革 762.1 -39.9（ -5.0%）
7位 <7946> 光陽社 775 -40（ -4.9%）
8位 <2195> アミタＨＤ 350.1 -16.9（ -4.6%）
9位 <4264> セキュア 1660.1 -70.9（ -4.1%）
10位 <281A> インフォメテ 538 -22（ -3.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8801> 三井不 2195 +510.0（ +30.3%）
2位 <8766> 東京海上 6404.9 +547.9（ +9.4%）
3位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 4004 +114（ +2.9%）
4位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4565 +82（ +1.8%）
5位 <9005> 東急 1842 +21.0（ +1.2%）
6位 <8253> クレセゾン 4074.9 +31.9（ +0.8%）
7位 <6532> ベイカレント 4538.9 +32.9（ +0.7%）
8位 <6770> アルプスアル 2115 +14.5（ +0.7%）
9位 <4704> トレンド 5328.9 +33.9（ +0.6%）
10位 <4307> 野村総研 4255.9 +26.9（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5713> 住友鉱 8200 -172（ -2.1%）
2位 <5803> フジクラ 23833 -497（ -2.0%）
3位 <8591> オリックス 4500 -62（ -1.4%）
4位 <1803> 清水建 2710 -33.5（ -1.2%）
5位 <9984> ＳＢＧ 3465.7 -41.3（ -1.2%）
6位 <4062> イビデン 7456 -84（ -1.1%）
7位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1280 -13.5（ -1.0%）
8位 <6857> アドテスト 22555 -175（ -0.8%）
9位 <7012> 川重 15254.5 -110.5（ -0.7%）
10位 <9107> 川崎汽 2560 -17.5（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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