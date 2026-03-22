Snow Man目黒蓮、主演作舞台挨拶にリモート参加 高橋文哉とやりとりも「おっきいですよ。今日も」
【モデルプレス＝2026/03/22】Snow Manの目黒蓮（リモート参加）、俳優の高橋文哉が22日、都内で開催された映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）完成披露舞台挨拶に共演の横田真悠、戸塚純貴、塩野瑛久、福田雄一監督とともに出席。目黒が作品への思いを語った。
【写真】目黒蓮、推定体重140kgのふくよかボディ披露
現在、撮影でカナダに滞在している目黒はリモートで参加して「今回はこういう、ちょっと変わった形で。またでかいスクリーンで（笑）。すごくでかく映っちゃってるんですけど、皆さんで笑っていただけたら嬉しいなと思います」と笑顔。完成した映画については「もともと好きな作品だったので、そんな作品に坂本役として携わることができて、またこの楽しいチームの中に入ることができて、すごく僕にとっては貴重な時間になったかなと思います。そして、今から皆さんが見て、どういう反応をしてくださるのかがすごく楽しみです」と語った。高橋は「目黒さんご無沙汰しています。おっきいですよ。今日も」と笑顔を見せて、目黒は「ごめんね。こんなおっきくて（笑）。久しぶり」と返して会場を沸かせた。
感想を求められた高橋は「すごいものに出演させていただいたんだなというか、すごい役をいただいたんだなというのを、本当に感じて。アクションと日常の共存とかもそうですけど、それぞれ一個一個のパワーみたいなものがすごくある映画で。見終わった後に、自分が出ていないんじゃないかって思うぐらいの満足感があって。いつも初めて見るときは、圧倒されていろんな反省とか、いろんなものが降ってくるんですけど、『SAKAMOTO DAYS』はなくて。それがすごく嬉しかった。シンかっこよかったですね。あんなに試写で自分の役を褒めれたの初めて」と笑顔で明かした。
全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る。愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリーだ。本作のメガホンをとるのは、『銀魂』シリーズで映画界を席巻し、『今日から俺は！！劇場版』で興行収入54億円を突破、社会現象を巻き起こしたコメディの鬼才・福田雄一氏。そして、制作プロダクションは『キングダム』シリーズや、『ゴールデンカムイ』などを手掛けるCREDEUS。豪華キャスト・スタッフ陣が福田監督のもとに集結し、この春、本格アクションエンターテインメントが誕生する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】目黒蓮、推定体重140kgのふくよかボディ披露
◆目黒蓮、異例のリモート参加で舞台挨拶出席
現在、撮影でカナダに滞在している目黒はリモートで参加して「今回はこういう、ちょっと変わった形で。またでかいスクリーンで（笑）。すごくでかく映っちゃってるんですけど、皆さんで笑っていただけたら嬉しいなと思います」と笑顔。完成した映画については「もともと好きな作品だったので、そんな作品に坂本役として携わることができて、またこの楽しいチームの中に入ることができて、すごく僕にとっては貴重な時間になったかなと思います。そして、今から皆さんが見て、どういう反応をしてくださるのかがすごく楽しみです」と語った。高橋は「目黒さんご無沙汰しています。おっきいですよ。今日も」と笑顔を見せて、目黒は「ごめんね。こんなおっきくて（笑）。久しぶり」と返して会場を沸かせた。
◆目黒蓮主演「SAKAMOTO DAYS」
全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る。愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリーだ。本作のメガホンをとるのは、『銀魂』シリーズで映画界を席巻し、『今日から俺は！！劇場版』で興行収入54億円を突破、社会現象を巻き起こしたコメディの鬼才・福田雄一氏。そして、制作プロダクションは『キングダム』シリーズや、『ゴールデンカムイ』などを手掛けるCREDEUS。豪華キャスト・スタッフ陣が福田監督のもとに集結し、この春、本格アクションエンターテインメントが誕生する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】