「花粉症治療」の基本となる3つの薬物療法をご存じですか？【医師監修】

セルフケアだけでは症状が改善しない場合や、日常生活に支障が出るほどの症状がある場合は、耳鼻咽喉科での専門的な治療が推奨されます。医師による正確な診断と個々の症状に合わせた治療計画により、効果的な症状管理が可能となります。診察の流れや薬物療法の種類、手術療法やレーザー治療といった選択肢について詳しく解説します。

監修医師：

水上 真美子（医師）

耳鼻咽喉科で受けられる専門的な鼻炎治療

【経歴】平成10年東邦大学医学部卒業平成10年東邦大学医学部付属大森病院 第一耳鼻咽喉科入局平成13年東邦大学医学部付属大森病院 第一耳鼻咽喉科助手平成16年国際親善総合病院 耳鼻咽喉科医長平成18年東邦大学医学部付属大森病院 耳鼻咽喉科助教平成23年東邦大学医療センター大森病院 耳鼻咽喉科医局長平成23年医学博士号取得平成27年耳鼻咽喉科専門研修指導医平成28年東邦大学医療センター大森病院 耳鼻咽喉科客員講師平成29年田園調布耳鼻咽喉科医院（東京都大田区）管理医師【専門・資格・所属】医学博士日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医・耳鼻咽喉科指導医補聴器相談医補聴器適合判定医身体障害者福祉法第15条指定医

セルフケアだけでは症状が改善しない場合や、日常生活に支障が出るほどの症状がある場合は、耳鼻咽喉科での専門的な治療が推奨されます。医師による正確な診断と個々の症状に合わせた治療計画が、効果的な症状管理につながります。

耳鼻咽喉科での診察と検査の流れ

耳鼻咽喉科を受診すると、まず詳細な問診が行われます。症状が現れる時期や持続期間、悪化する条件、家族歴などが確認されます。次に鼻鏡を用いた鼻腔内の観察が行われ、鼻粘膜の色や腫れ、鼻汁の性状などがチェックされます。花粉症では鼻粘膜が蒼白く腫れ、水様性の鼻汁が見られることが特徴的です。

アレルギーの原因を特定するため、血液検査や皮膚テストが実施されることもあります。血液検査では特異的IgE抗体を測定し、どの花粉に反応しているかを判定します。スギ、ヒノキ、ブタクサ、カモガヤなど、複数の花粉に対する反応を同時に調べることが可能です。検査結果は通常1週間程度で判明し、その結果に基づいて治療方針が決定されます。ただし、検査結果と実際の症状が必ずしも一致しない場合もあるため、総合的な判断が必要です。

薬物療法の種類と使い分け

耳鼻咽喉科での花粉症治療の中心は薬物療法です。抗ヒスタミン薬は、アレルギー反応を引き起こすヒスタミンの働きを抑える薬で、鼻水やくしゃみの軽減に効果があるとされています。第一世代の抗ヒスタミン薬は眠気が強いため、現在は眠気が少ない第二世代が主流となっています。

鼻噴霧用ステロイド薬は、鼻粘膜の炎症を抑え、鼻水だけでなく鼻づまりにも高い効果を示すとされています。全身への影響が少なく、医師の指示のもとであれば比較的安全に継続使用できるとされており、症状が重い方には選択されることが多いでしょう。抗ロイコトリエン薬は、炎症を引き起こす物質の働きを抑え、特に鼻づまりに効果的とされています。症状が強い場合は、これらの薬を組み合わせて使用することもあります。

治療開始の時期も重要で、花粉飛散開始の2週間程度前から薬を開始する初期療法により、症状の軽減と薬の使用量削減が期待できる場合があります。ただし、薬の効果や副作用には個人差があるため、医師と相談しながら自分に合った治療法を見つけることが大切です。

手術療法やレーザー治療の選択肢

薬物療法で十分な効果が得られない場合や、長期的な症状改善を望む場合には、手術療法やレーザー治療が選択肢となります。鼻粘膜焼灼術は、レーザーや高周波を用いて鼻粘膜の一部を焼灼し、アレルギー反応を起こしにくくする治療法です。外来で20分から30分程度で実施でき、局所麻酔で済むため身体への負担が少ない特徴があります。

効果には個人差がありますが、1年から3年程度持続するとされています。下鼻甲介切除術は、腫れた鼻甲介の一部を切除することで鼻腔を広げ、鼻づまりを改善する手術です。入院が必要な場合もありますが、より長期的な効果が期待できることがあります。これらの治療は保険適用となりますが、効果には個人差があり、再発する可能性もあるため、医師とよく相談して決定することが大切です。治療には適応となる条件や年齢、基礎疾患の有無なども関係するため、総合的な判断が必要となります。

まとめ

花粉症は多くの方が経験する身近なアレルギー疾患ですが、適切な知識と対策により、症状を大幅に軽減することが期待できます。鼻水や目のかゆみといった症状は生活の質に直接影響するため、早めの対処が重要となります。市販薬でのセルフケアも有効ですが、症状が改善しない場合や日常生活に支障がある場合は、耳鼻咽喉科や眼科での専門的な治療を検討しましょう。日々の予防策と適切な治療を組み合わせることで、花粉の季節を少しでも快適に過ごせるよう心がけることが大切です。

→（後編）耳鼻咽喉科受診のタイミングと医療機関の選び方