ロッテは21日、公式チアパフォーマー「M☆Splash!!（エムスプラッシュ）」の衣装をリニューアルすることになったと発表した。

新衣装は「個性の共存とチームとしての結束」をコンセプトに、M☆Splash!!のロゴカラーであるシルバーを基調にデザイン。コーディネートのバリエーションは、歴代最多となる12パターンとなります。衣装のリニューアルは2024年以来2年ぶりで、開幕戦となる3月27日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム、18:30試合開始）から新衣装を着用してパフォーマンスする。

▼ M☆Splash!! 新衣装デザインコンセプト

デザインコンセプトは「個性の共存とチームとしての結束」。M☆Splash!!のロゴカラーであるシルバーをキーカラーに、歴代最多となる12通りのスタイリングを展開。トップス2種、ボトムス4種、ジャケット1種を自在に組み合わせることで、一人ひとりが放つ鋭い輝きと、多様な個性を引き出す。また、球団理念の信条「挑戦・熱狂・結束」を象徴する白・黒・グレーの3本線「BELIEF LINE」をあしらい、ファンと一緒に勝利を目指す、強い意志を込めた。

▼ M☆Splash!!リーダーYUKA コメント

「今シーズンから私たちの衣装が新しく生まれ変わります！全部で12パターンも着こなしができるので、『今日はどの組み合わせかな？』と毎試合新鮮な気持ちで楽しんでいただけると思います！バリエーション豊かな新衣装とともに、パワーアップしたパフォーマンスをお届けしますので、今シーズンも一緒を盛り上げていきましょう！」