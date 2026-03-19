所ジョージ、“愛車”をカスタム「屋根を白く塗ってホイールも交換」 “食卓”公開に反響「所さんちのご飯はいつも美味しそうですねー」
タレントでシンガー・ソングライターの所ジョージ（71）が、19日までに自身のYouTubeチャンネル「所さんの97チャンネル」を更新。“愛車”のカスタムを報告した。
【動画】所ジョージ、カスタムした“愛車”とうまそうな“食卓”公開
「屋根を白く塗ってみた【世田谷ベース】」と題した動画で、概要欄に「屋根を白く塗ってホイールも交換」とコメント。動画では、「屋根を白に塗ってみた」というテロップとともに、所の愛車である『メルセデス AMG SL 63』のモデルカーを公開。続けて「21インチホイールを19インチに替える」とし、そのビフォーアフターを公開した。
また、動画後半には食卓も公開。「スズキを天才が仕上げる」というテロップとともに、おいしそうな料理の数々を公開している。
この動画に「所さんちのご飯はいつも美味しそうですねー」「素敵な食卓に、耳心地の良い音が響いていて、幸せな気持ちになります 最後の「いただきま〜す」が最高です 私は独身ですが本当に理想」「旨そうな料理。オシャレでばえますね」などのコメントが寄せられている。
【動画】所ジョージ、カスタムした“愛車”とうまそうな“食卓”公開
「屋根を白く塗ってみた【世田谷ベース】」と題した動画で、概要欄に「屋根を白く塗ってホイールも交換」とコメント。動画では、「屋根を白に塗ってみた」というテロップとともに、所の愛車である『メルセデス AMG SL 63』のモデルカーを公開。続けて「21インチホイールを19インチに替える」とし、そのビフォーアフターを公開した。
この動画に「所さんちのご飯はいつも美味しそうですねー」「素敵な食卓に、耳心地の良い音が響いていて、幸せな気持ちになります 最後の「いただきま〜す」が最高です 私は独身ですが本当に理想」「旨そうな料理。オシャレでばえますね」などのコメントが寄せられている。