気鋭の映画レーベル「NOTHING NEW」による実写長編映画第一作『チルド』が７月17日より劇場公開されることが決定した。

本作は、東京の片隅のコンビニで、繰り返される日常が次第に歪んでいくホラー作品。染谷将太が主演を務め、西村まさ彦、唐田えりかが共演する。

エニーマート倉冨町７丁目店で学生時代から働き始め、今は副店長となっている堺（染谷将太）。わずかな乱れも許さないオーナー（西村まさ彦）のもと、毎日同じ作業を繰り返す日々を送っていた。しかし、新人アルバイト・小河（唐田えりか）が現れたことで、店の均衡は静かに崩れ始め、やがてその歪みはコンビニを極限の空間へと変容させていく。

このたび、追加キャストとして令和ロマン くるまの出演が明らかに。不気味な変容を遂げる堺の日常を切り取った特報映像も解禁された。

監督・脚本は、「NOTHING NEW」の不条理ホラーショートフィルム集『NN4444』で「VOID」を手掛けた岩崎裕介。初長編監督作品となる本作で、第76回ベルリン国際映画祭 国際映画批評家連盟賞を受賞。「現代日本の若者が過酷で精神をすり減らす仕事や有害な家族からのプレッシャーに直面する姿を、鋭い風刺で描いている」と高く評された。

『チルド』

2026 年 7 月 17 日(金)、テアトル新宿、ヒューマントラストシネマ渋谷、テアトル梅田ほか全国公開

出演:染谷将太 唐田えりか 西村まさ彦 くるま 長島竜也

監督・脚本:岩崎裕介

プロデューサー:林健太郎 下條友里 井上淳

企画・プロデュース:NOTHING NEW

制作プロダクション:東北新社

配給:NOTHING NEW

©『チルド』製作委員会 (NOTHING NEW・東北新社)