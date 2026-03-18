Image: 三浦一紀 - Generated with ChatGPT 5.2

この秋の発表が噂＆期待されているApple初となる折りたたみスマートフォン、通称折りたたみiPhone、またはiPhone Fold（Duo）。まだ発売どころか発表すらされていませんが、2026年最も売れた折りたたみスマホになるかもしれません。

【噂まとめ】今年9月に登場？ 折りたたみiPhoneのすべて（2/13 更新）

目指せ、2000万台！

折りたたみiPhoneのディスプレイはSamsung製だと言われていますが、このディスプレイの初期出荷向けのオーダー数が増加したと韓国メディアが報道。その数なんと2000万ユニット！ 当初のオーダーよりも500万ユニットほど増えており、つまり発表前の社内予想ですでに右肩上がりということです。

ネタ元のAndroid Authorityいわく、折りたたみスマホ市場を牽引するSamsungの今年の折りたたみスマホ予想出荷台数は、Galaxy Z FoldとZ Flip、さらに三つ折りのZ TriFoldも合わせて700万台。折りたたみiPhoneは、1モデルで3倍近い初期出荷台数を目標にあげていることになり、非常に強気な姿勢です。

特徴は他とは異なるサイズ感

Appleが折りたたみiPhoneに勝機を見出しているのは、他社とは異なるサイズ感にあるのかもしれません。

折りたたみiPhoneは、開くとiPad miniのサイズと近く、他社折りたたみよりも横広なのが特徴。このサイズがマルチタスクやエンタメ視聴を劇的に向上させると言われています。その影響か、Samsungもその背中を追うという噂まででており、折りたたみスマホでワイドモデルを出すなんて話も。

Appleは今年で50周年。先日発売されたMacBook Neoも業界に大きなインパクトを与えており、その影響力は衰えることを知りません。

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