「今年50歳」と知って驚いた女性俳優ランキング！ 2位「井川遥」を抑えた圧倒的1位は？
デビュー当時から変わらない華やかな存在感が印象的な、今年50歳の女性俳優たち。年齢とのギャップに驚く声も多く聞かれます。
All About ニュース編集部は2月19日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「今年〇歳の女性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「今年50歳と知って驚いた女性俳優」ランキングを紹介します！
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、6月29日に50歳を迎える井川遥さんです。1999年に芸能界デビューを果たすと、たおやかな佇まいや穏やかな印象から癒し系の女王として人気を博します。
2025年は、『ショウタイムセブン』『アフター・ザ・クエイク』『見晴らし世代』『平場の月』など、多数の映画に出演。また、4月スタートのドラマ『田鎖ブラザーズ』（TBS系）では、質屋と情報屋の2つの顔を持つミステリアスな女性を演じます。
回答者からは「癒し系女優として有名でしたが、相変わらずですよね。すごいです」（50代女性／宮城県）、「若々しい印象があるから」（20代女性／東京都）、「とても綺麗で50歳には見えないです。本当にびっくりです」（30代女性／千葉県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、観月ありささんです。4歳でモデルデビューし、30年以上俳優や歌手として第一線で活躍。芸能生活45周年を迎えます。
15歳から30年連続で連続ドラマの主演を務めるという偉業も達成。『ナースのお仕事』シリーズや実写版『サザエさん』シリーズ（ともにフジテレビ系）など、代表作も豊富です。
回答コメントでは「年齢を考えたことがなかった。単純に聞いて驚いたから」（30代女性／東京都）、「いつまでも可愛らしいかただなぁと」（50代女性／和歌山県）、「ずっと昔から顔が変わってない印象だから」（20代男性／兵庫県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は2月19日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「今年〇歳の女性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「今年50歳と知って驚いた女性俳優」ランキングを紹介します！
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位：井川遥／64票
2位にランクインしたのは、6月29日に50歳を迎える井川遥さんです。1999年に芸能界デビューを果たすと、たおやかな佇まいや穏やかな印象から癒し系の女王として人気を博します。
回答者からは「癒し系女優として有名でしたが、相変わらずですよね。すごいです」（50代女性／宮城県）、「若々しい印象があるから」（20代女性／東京都）、「とても綺麗で50歳には見えないです。本当にびっくりです」（30代女性／千葉県）といったコメントが寄せられています。
1位：観月ありさ／97票
1位にランクインしたのは、観月ありささんです。4歳でモデルデビューし、30年以上俳優や歌手として第一線で活躍。芸能生活45周年を迎えます。
15歳から30年連続で連続ドラマの主演を務めるという偉業も達成。『ナースのお仕事』シリーズや実写版『サザエさん』シリーズ（ともにフジテレビ系）など、代表作も豊富です。
回答コメントでは「年齢を考えたことがなかった。単純に聞いて驚いたから」（30代女性／東京都）、「いつまでも可愛らしいかただなぁと」（50代女性／和歌山県）、「ずっと昔から顔が変わってない印象だから」（20代男性／兵庫県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)