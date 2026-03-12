日本人5人組ボーイズグループ・VIBY、メンバービジュアル初公開。Crystal Kayの「恋におちたら」リメイクをプレデビュー曲としてリリース＆MV公開決定も
BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの発掘や新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）による新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」の第1弾ボーイズグループ・VIBY（読み：バイビー）が、メンバービジュアルを公開した。あわせて、プレデビュー曲「恋におちたら」の配信リリースとMVの公開が決定したことも発表された。
VIBYは「Voyage Into Bright Youth｜輝く青春の旅路」をコンセプトに、“Voyage（旅）”を世界観に掲げるボーイズグループだという。メンバーはリーダーのIO（19歳）、RENKI（18歳）、AKITO（18歳）、RYOHA（16歳）、KOTARO（15歳）の全員10代の日本人メンバーで5人で構成されている。
2026年3月18日にリリース予定のプレデビュー曲「恋におちたら」は、Crystal Kayが2005年にリリースした楽曲「恋におちたら」をGroove Popを基盤に新たに構築したトラックに乗せてリメイクしているとのこと。同日に公開されるMVは、VIBYの由来である「Voyage Into Bright Youth」を体現し“旅”をテーマに制作されたという。
◾️プレデビュー曲「恋におちたら」
2026年3月18日（水）リリース
Pre-save / Pre-add：https://VIBY.lnk.to/koini_pre
▼新レーベル「Rii.MJ」について
「Rii.MJ」は、次世代アーティストを創出するための先進的な制作システムであり、「感性」を起点にIPを設計するアーティスト開発プラットフォーム。レーベル名「Rii」には、Real（本質に集中し）、Insightful（全体像を描く洞察力）、Irreplaceable（真似のできない、代替不可能さ）という3つの意味が込められている。さらに「MJ」は“Mirai Junction（全ての可能性が交差する地点）”を意味し、過去と未来、未完成の才能と無限の可能性が交差する場所でありたいという想いも込められている。新人発掘から育成、マーケティング、クリエイティブ、世界観設計、組織構築に至るまでを一貫して設計し、日本の音楽産業において「音楽・ビジュアル・世界観・IP」を統合した新たな制作システムの具現化を目指していく。
◆「Rii.MJ」公式サイト：https://riimj.com/
◆「Rii.MJ」公式X：https://x.com/riimj_official
