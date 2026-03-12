BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの発掘や新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）による新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」の第1弾ボーイズグループ・VIBY（読み：バイビー）が、メンバービジュアルを公開した。あわせて、プレデビュー曲「恋におちたら」の配信リリースとMVの公開が決定したことも発表された。

VIBYは「Voyage Into Bright Youth｜輝く青春の旅路」をコンセプトに、“Voyage（旅）”を世界観に掲げるボーイズグループだという。メンバーはリーダーのIO（19歳）、RENKI（18歳）、AKITO（18歳）、RYOHA（16歳）、KOTARO（15歳）の全員10代の日本人メンバーで5人で構成されている。

2026年3月18日にリリース予定のプレデビュー曲「恋におちたら」は、Crystal Kayが2005年にリリースした楽曲「恋におちたら」をGroove Popを基盤に新たに構築したトラックに乗せてリメイクしているとのこと。同日に公開されるMVは、VIBYの由来である「Voyage Into Bright Youth」を体現し“旅”をテーマに制作されたという。