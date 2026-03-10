新川優愛、ロケバス運転手の夫にノロケ全開「結婚できてラッキー」
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月８日（日）夜９時より、ママたちが建前抜きで本音を語り合う情報バラエティ『秘密のママ園２』#６を放送した。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。番組MCには、各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが出演。これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集めている。
３月８日（日）放送の#６では、ゲストに俳優・モデルとして活躍し、１児の母でもある新川優愛が登場。番組冒頭では、2019年に一般男性（ロケバス運転手）と結婚して話題となった新川が夫との馴れ初めを赤裸々に告白。共通のスタッフに「ロケバスに忘れ物しちゃって……連絡先教えてもらえますか？」と巧妙なテクニックで連絡先を聞き出したと明かすと、MC陣は大盛り上がり。夫の人柄について新川が「優しさもあるし、ユーモアもある方」と絶賛し、MCの滝沢と近藤が「（旦那さんは）ラッキー案件だね」と声を揃えると、新川は「私がラッキーです、本当に。あんな方と結婚できて」とノロケ全開で語る。
気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」では、フォロワー５万人を抱えるインフルエンサーで、モデルの“とみmama”こと、ヒトミさんに密着。
番組後半のスタジオトークでは、新川の“驚きの節約＆子育て術”が明らかに。自身がどんなママか問われた新川は、「あまりお金を使わない。子どもの服もすぐ汚れちゃうし、サイズアウトしちゃうので、ほぼ持っていない」と質素な子育て事情を告白。さらに、夫の育児参加について「子育ては旦那さんがメインという感じで、私が手伝っているくらい」と夫婦の役割分担を明かし、スタジオを驚かせた。また、夫の見た目について、夫本人いわく「エレキコミックのやついいちろう似」と明かす一幕も。家族の恒例行事についての話題では、「（子どもが）サツマイモが大好きで、知人の家に行った時に焼き芋を七輪で焼いてくれて、嬉しそうに食べてました」とほっこりするエピソードも披露するなど、温かい家庭の様子をのぞかせた。
そのほか、スタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」では、女性の約８割が経験しているという「尿もれ」事情をテーマに、ママたちのリアルな悩みを深掘り。笑いと共感に包まれた『秘密のママ園２』#６は、無料で見逃し視聴が可能。
