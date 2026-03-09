もう一度見たい「STARTO社（旧ジャニーズ）のコンビ」ランキング！ 2位「手越祐也×増田貴久」、1位は？
All About ニュース編集部は2026年2月5〜6日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社のシンメ・コンビ」に関するアンケート調査を実施しました。
「シンメ」はシンメトリーの略で、STARTO社（旧ジャニーズ）に所属するアイドルグループではステージの立ち位置が左右対称の2人を指す言葉。仲のいいメンバーをシンメと呼ぶこともあり、さまざまなグループで「シンメ・コンビ」が存在してきました。
今回は「もう一度パフォーマンスが見たいと思う『かつてのSTARTO社（旧ジャニーズ）のシンメ・コンビ』」ランキングの結果を見ていきましょう。
※「かつてのSTARTO社（旧ジャニーズ）のシンメ・コンビ」とは、グループ卒業や事務所退所などをしたタレントが含まれるコンビを指します。
2位は、かつてNEWSでコンビを組んだ手越祐也さんと増田貴久さんです。歌唱力の高い2人は、グループ内ユニットの「テゴマス」を結成。シングル『ミソスープ』でデビューし、テゴマスとしての活動が多くライブツアーも開催しました。
抜群のコンビネーションのよさを誇り、ピッタリと息が合ったハーモニーが魅力。ユニット活動は事実上終了していますが、2人の歌唱を聞きたい人が多く投票しました。
回答者からは、「テゴマスでまた歌って欲しい」（20代女性／秋田県）、「2人が同じステージで輝いているところをファンとして望んでいる」（20代女性／埼玉県）、「もうかなわないかもしれませんが、2人で歌っている姿が見たい」（30代女性／石川県）などの意見が寄せられました。
1位は元KAT-TUNの赤西仁さんと亀梨和也さんでした。大ヒットドラマ『ごくせん』（日本テレビ系）で共演してブレークした2人は、「仁亀コンビ」として人気を獲得。グループを引っ張る存在として、2人は大活躍しました。
しかし、2010年に赤西さんはKAT-TUNを脱退し、「仁亀コンビ」は見られなくなることに……。そんな2人ですが、2025年11月に亀梨さんが自身のInstagramで「仁亀」の2ショットを公開して話題を集めました。また、互いのInstagramを相互フォローしていることも判明しています。
回答者からは、「叶わないと分かっていても願ってしまう、一曲でいいから、視線を交わす瞬間が見たい」（60代女性／愛知県）、「オラオラした感じがなくなった新しい2人を見たい」（30代女性／大阪府）、「最強の2人がもう一度同じ舞台に立ってパフォーマンスするのを見たい」（20代女性／岡山県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
